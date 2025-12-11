[nihon kokuseki]    Japón endurece el camino

El requisito de residencia para la “kika” podría duplicarse

📍 Tōkyō / 11 de diciembre

En un giro que sacude de lleno el debate sobre la integración y la política migratoria en Japón, el Gobierno estudia una medida de gran impacto: elevar de 5 a 10 años el periodo de residencia requerido para que un extranjero pueda solicitar la nacionalidad japonesa (帰化 / kika).

La iniciativa, confirmada por fuentes gubernamentales, busca corregir una “contradicción” largamente señalada por expertos: actualmente es más fácil obtener la nacionalidad que el estatus de residente permanente (永住許可 / eijū kyoka), que exige por norma más de 10 años en el país.

🔥 Una decisión que no surge de la nada

El debate tomó impulso el mes pasado, cuando en una reunión de ministros encargados de la política para extranjeros, la primera ministra Takaichi Sanae ordenó al ministro de Justicia, Hiraguchi, evaluar la posibilidad de endurecer los requisitos.

Hoy esa idea ya tiene forma: duplicar el tiempo de residencia obligatorio para optar a la nacionalidad.

La propuesta llega en un contexto donde el Gobierno prepara una nueva directriz nacional sobre política migratoria, prevista para enero del próximo año. Entre las otras medidas en discusión figuran:

📌 Creación de una gran base de datos para mapear la propiedad inmobiliaria de extranjeros.

📌 Registro obligatorio de nacionalidad en las escrituras de condominios, una medida que ya ha generado preocupaciones entre especialistas en derechos civiles.

🌏 Tensiones entre integración y control

Para algunos sectores del Gobierno, la facilidad relativa para naturalizarse podría abrir la puerta a “riesgos de seguridad”, especialmente en un escenario geopolítico tenso con China y Corea del Norte.

Para otros —académicos, asociaciones civiles y comunidades migrantes—, el cambio sería un retroceso histórico que complicaría la integración de residentes extranjeros que ya viven, trabajan y pagan impuestos en Japón.

Si el requisito se eleva a 10 años, miles de futuros solicitantes verán retrasados sus procesos, cambiando por completo la planificación familiar, laboral y social de quienes llevan años construyendo una vida en el archipiélago.

⚖️ Marco legal

📌 Leyes relacionadas

La naturalización en Japón se rige por la Ley de Nacionalidad (国籍法), que establece varios requisitos:

Residencia continua de 5 años o más (actualmente). Mayoría de edad. Buena conducta. Medios económicos estables. Renuncia a la nacionalidad anterior, ya que Japón no admite la doble ciudadanía para adultos.

📌 ¿Por qué el Gobierno quiere cambiarlo?

Inversión de requisitos:

El estatus de residencia permanente exige normalmente “más de 10 años” en Japón.

Que la nacionalidad requiera menos tiempo es visto como una incongruencia legal.

Las otras propuestas —registro de nacionalidad en inmuebles y bases de datos sobre propiedad extranjera— muestran que el Ejecutivo busca mayor supervisión sobre extranjeros con residencia de largo plazo.

📌 ¿Qué falta para que la medida sea oficial?

El Gobierno debe incluir el cambio en el plan básico de política migratoria.

El Ministerio de Justicia debe redactar la reforma a la Ley de Nacionalidad.

Posteriormente, la Dieta (Parlamento) deberá aprobar la modificación.

Si la directriz se presenta en enero, el debate legislativo podría abrirse en primavera o verano del próximo año.

