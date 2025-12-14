[sōsharunettowāku]    Entre la copia y la legalidad

Inspiración o imitación: cómo operan las cafeterías “clon” en la China urbana
📍Beijing | 14 de diciembre
En una calle cualquiera de una ciudad china de segundo o tercer nivel, un vaso verde con letras blancas parece anunciar una escena familiar. El aroma, el diseño, incluso el nombre remiten a una experiencia global conocida. Pero no es Starbucks.
Es Starper Coffee, una cafetería local que existe en ese delicado espacio donde la aspiración urbana, el consumo cotidiano y la legalidad caminan en equilibrio inestable.
Starper Coffee no es una franquicia oficial ni una marca internacional. Es parte de un fenómeno más amplio en China: las marcas “look-alike”, negocios que reproducen la estética, el lenguaje visual y la experiencia de gigantes globales sin copiar de forma exacta sus elementos protegidos.
Para muchos consumidores jóvenes, Starper no es un engaño, sino una alternativa: café “tipo Starbucks” a mitad de precio, sin la carga simbólica del lujo.
Mientras Starbucks representa estatus, modernidad y Occidente, Starper encarna algo distinto: la normalización del café como hábito diario, accesible y despojado de solemnidad. En ese contraste se refleja una transformación más profunda del consumo chino, donde la imitación ya no es solo copia, sino reinterpretación local de símbolos globales.
⚖️ Marco legal en China: ¿copia o legalidad estratégica?
El funcionamiento de cafeterías como Starper Coffee se apoya en zonas grises del derecho de marcas chino, regulado principalmente por:
📜 Ley de Marcas de la República Popular China (商标法)
Claves del marco legal:
- Protección por registro, no por notoriedad automática
En China, una marca está protegida si está registrada, aunque se reconoce la figura de “marca notoriamente conocida”.
- Prohibición de confusión directa
Está prohibido copiar exactamente:
- Nombre comercial
- Logotipo
- Tipografía registrada
- Elementos gráficos distintivos
- Permisividad en la “inspiración”
Si la marca:
- Usa un nombre diferente (Starper ≠ Starbucks)
- Modifica logo y tipografía
- No induce explícitamente a error legal
puede operar legalmente, al menos hasta que un tribunal determine lo contrario.
⚖️ Casos precedentes
Starbucks ha ganado demandas en China contra imitadores más explícitos (como “Xingbake” 星巴克), pero muchas marcas sobreviven:
- Cambiando colores
- Ajustando nombres
- Evitando traducciones fonéticas directas
👉 El resultado es un ecosistema de marcas casi idénticas, pero jurídicamente distintas.
📊 Impacto social y económico
- Democratiza el consumo de café
- Reduce el poder simbólico de las marcas globales
- Refuerza la competencia local
- Refleja un consumidor menos fiel a la marca y más al precio
En China, la experiencia importa tanto como el logo, y Starper lo entiende bien
©2025 NoticiasNippon