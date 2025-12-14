[sōsharunettowāku]    Entre la copia y la legalidad

Inspiración o imitación: cómo operan las cafeterías “clon” en la China urbana

📍Beijing | 14 de diciembre

En una calle cualquiera de una ciudad china de segundo o tercer nivel, un vaso verde con letras blancas parece anunciar una escena familiar. El aroma, el diseño, incluso el nombre remiten a una experiencia global conocida. Pero no es Starbucks.

Es Starper Coffee, una cafetería local que existe en ese delicado espacio donde la aspiración urbana, el consumo cotidiano y la legalidad caminan en equilibrio inestable.

Starper Coffee no es una franquicia oficial ni una marca internacional. Es parte de un fenómeno más amplio en China: las marcas “look-alike”, negocios que reproducen la estética, el lenguaje visual y la experiencia de gigantes globales sin copiar de forma exacta sus elementos protegidos.

Para muchos consumidores jóvenes, Starper no es un engaño, sino una alternativa: café “tipo Starbucks” a mitad de precio, sin la carga simbólica del lujo.

Mientras Starbucks representa estatus, modernidad y Occidente, Starper encarna algo distinto: la normalización del café como hábito diario, accesible y despojado de solemnidad. En ese contraste se refleja una transformación más profunda del consumo chino, donde la imitación ya no es solo copia, sino reinterpretación local de símbolos globales.











⚖️ Marco legal en China: ¿copia o legalidad estratégica?

El funcionamiento de cafeterías como Starper Coffee se apoya en zonas grises del derecho de marcas chino, regulado principalmente por:

📜 Ley de Marcas de la República Popular China (商标法)

Claves del marco legal:

Protección por registro, no por notoriedad automática

En China, una marca está protegida si está registrada, aunque se reconoce la figura de “marca notoriamente conocida”.

Está prohibido copiar exactamente: Nombre comercial Logotipo Tipografía registrada Elementos gráficos distintivos

Si la marca: Usa un nombre diferente (Starper ≠ Starbucks) Modifica logo y tipografía No induce explícitamente a error legal

puede operar legalmente, al menos hasta que un tribunal determine lo contrario.

⚖️ Casos precedentes

Starbucks ha ganado demandas en China contra imitadores más explícitos (como “Xingbake” 星巴克), pero muchas marcas sobreviven:

Cambiando colores

Ajustando nombres

Evitando traducciones fonéticas directas

👉 El resultado es un ecosistema de marcas casi idénticas, pero jurídicamente distintas.

📊 Impacto social y económico

Democratiza el consumo de café

Reduce el poder simbólico de las marcas globales

Refuerza la competencia local

Refleja un consumidor menos fiel a la marca y más al precio

En China, la experiencia importa tanto como el logo, y Starper lo entiende bien

