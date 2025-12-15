DEVUELVA EL DINERO: Obligan a Peruana a Reintegrar Beneficios Tras Afiliación Ilegal a Seguro de Salud

📍Hiroshima / 15 de diciembre

La ciudad de Fukuyama, en la prefectura de Hiroshima, se encuentra en el centro de una controversia tras revelarse un grave error administrativo que resultó en el pago indebido de casi 4.8 millones de yenes en beneficios del Seguro Nacional de Salud (Kokumin Kenkō Hoken, Kokuhō) a una mujer de nacionalidad peruana de 75 años que no cumplía con los requisitos de residencia.

El ayuntamiento de Fukuyama ofreció disculpas públicas, atribuyendo el error a una «falta de comprensión del sistema por parte de la mayoría del personal a cargo».

Según la información proporcionada por la ciudad, la mujer ingresó inicialmente a Japón con una visa de turismo. En julio de 2023, su estatus de residencia fue cambiado a la categoría de «propósito médico», una clasificación que específicamente no califica para la afiliación al Kokuhō. Sin embargo, en octubre de ese mismo año, tras perder la calificación para el seguro social, la mujer solicitó su ingreso al Kokuhō.

Un funcionario de la División de Seguros y Pensiones de la ciudad aceptó la solicitud sin verificar el estatus de residencia en el pasaporte de la solicitante.

Como resultado de este fallo, la ciudad de Fukuyama cobró a la mujer 53,100 yenes en primas de seguro y, de forma errónea, desembolsó 4,843,234 yenes para cubrir gastos de cirugía y hospitalización hasta diciembre de 2024.

Doble Error en el Sistema de Personas Mayores

El error no se limitó al Kokuhō. Al cumplir 75 años, la mujer fue inscrita automáticamente en el Sistema de Atención Médica para Personas Mayores de Edad Avanzada (Kōki Kōreisha Iryō Seido), para el cual tampoco calificaba debido a su estatus migratorio.

El Consorcio Regional de Atención Médica para Personas Mayores de la Prefectura de Hiroshima ( 広域連合) cobró 35,161 yenes en primas y pagó 3,067,083 yenes en beneficios hasta octubre de este año.

Fue el propio consorcio regional el que, al realizar una consulta a la ciudad en septiembre, descubrió la irregularidad. Tanto la ciudad de Fukuyama como el consorcio anunciaron que reembolsarán las primas cobradas indebidamente y solicitarán la devolución de la totalidad de los beneficios pagados por error.

Además, la ciudad de Fukuyama reveló que la mujer peruana y otra mujer de nacionalidad china (73 años) también habían sido afiliadas y cobradas indebidamente en el sistema de Seguro de Cuidados a Largo Plazo (Kaigo Hoken), ampliando la escala del desorden administrativo.

⚖️ Marco Legal y Normativa Aplicable

El núcleo del error reside en la violación de las leyes japonesas de seguridad social y de control migratorio.

• Ley del Seguro Nacional de Salud (Kokuhō): En principio, solo los residentes legales en Japón con «estatus de residencia por más de un año» y que no estén afiliados a otros seguros sociales (como el Shakai Hoken) son elegibles. Las visas de «turismo» o «propósito médico» son estatus de corta duración o específicos que, por lo general, excluyen a los solicitantes de la afiliación al Kokuhō y al Kōki Kōreisha Iryō Seido (Sistema de Atención Médica para Personas Mayores de Edad Avanzada).

• Ley de Inmigración: La visa de «propósito médico» (Iryō Taizai) está destinada a extranjeros que buscan atención médica en Japón. Esta visa es una categoría especial y, en la mayoría de los casos, no otorga la condición de residente legal a largo plazo requerida para los seguros de salud públicos.

• Responsabilidad Administrativa: La ley exige que los funcionarios municipales verifiquen la elegibilidad del solicitante, incluyendo el estatus de residencia, antes de la afiliación. El error del personal de Fukuyama constituye un incumplimiento de sus deberes administrativos.

• Recuperación de Fondos Públicos: La ciudad y el consorcio están legalmente obligados a buscar la devolución de los fondos públicos pagados por error (futo ritoku o enriquecimiento injusto), ya que los beneficios se otorgaron sin base legal.

Anexo

¿La peruana puede ser sancionada por no reportar el exceso de dinero recibido?

⚖️ Análisis de Sanciones para la Ciudadana Peruana

1. La Obligación Principal: Devolución del Dinero (Recuperación de Fondos)

La sanción principal e inmediata es de naturaleza civil/administrativa: la obligación de devolver la totalidad de los beneficios de seguro recibidos indebidamente (aproximadamente 7.9 millones de yenes).

• Principio de Enriquecimiento Injusto (Futo Ritoku): Bajo la ley japonesa, si una persona recibe un pago sin una base legal válida (como fue el caso al no calificar para el seguro), debe devolverlo al ente pagador (el ayuntamiento de Fukuyama y el consorcio regional). La noticia confirma que el ayuntamiento solicitará esta devolución.

• Reembolso de Primas: Simultáneamente, el ayuntamiento debe reembolsar las primas que la mujer pagó indebidamente 53,100 yenes más 35,161 yenes). El monto final a devolver por la mujer será la diferencia neta.

2. ¿Puede ser Sancionada (Multada o Penalizada)?

La posibilidad de sanciones adicionales (multas o incluso acciones penales) depende de la intención al momento de la solicitud:

En este caso, lo más probable es que se trate de un Error Administrativo Mayor.

La noticia indica que la ciudad asume la mayor parte de la culpa, señalando que «el personal a cargo no entendía el sistema» y que el funcionario «aceptó [la solicitud] sin verificar el estatus de residencia en el pasaporte». Este hecho traslada la mayor responsabilidad del error al lado de la administración.

Conclusión sobre la Sanción

• La ciudadana peruana tiene la obligación legal de devolver el dinero recibido (el beneficio menos las primas pagadas).

• Es poco probable que sea sancionada penalmente o multada, ya que la evidencia apunta a una negligencia administrativa por parte de la ciudad de Fukuyama al no realizar la verificación básica de elegibilidad.

• Sin embargo, si las autoridades demuestran que ella indujo a error a sabiendas o mintió directamente sobre su estatus de residencia en la solicitud, podría enfrentar cargos de fraude.

