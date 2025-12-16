[fuyu no bōnasu]  Alegría en los Bolsillos

DE LA OBRA A LA OFICINA: Los Constructores Lideran la Celebración del Nuevo Récord Salarial

📍 Tōkyō / 16 de diciembre

Diciembre llega a Japón con un frío que corta la piel.

Y también con un ritual silencioso que muchos esperan todo el año.

En oficinas de Tokio, Nagoya u Osaka, los sobres blancos —a veces discretos, a veces sorprendentemente pesados— cambian de manos sin aplausos ni anuncios.

Es el 冬のボーナス (fuyu no bōnasu), el bono de invierno.

Este año, el mensaje que trae dentro es claro, pero contradictorio:

Japón paga más, pero no todos sienten alivio.

💴 Un récord histórico: por primera vez, más de 1 millón de yenes

Por primera vez en la historia, los bonos de invierno en las grandes empresas japonesas superaron la barrera psicológica del millón de yenes por empleado.

Según la encuesta anual del Nihon Keizai Shimbun (Nikkei):

Promedio ponderado: 1.029.808 yenes

Aumento interanual: +6,40%

Es el tercer año consecutivo de récord, una señal de recuperación tras décadas de salarios prácticamente estancados.

Para muchos trabajadores de grandes corporaciones, este sobre no es solo dinero.

Es una recompensa tardía por años de paciencia.

🏗️ Quiénes ganan más: construcción y defensa

No todos los sectores crecen igual.

Los grandes motores de este aumento han sido:

Construcción

Defensa

Impulsados por:

grandes proyectos de infraestructura,

reconstrucción tras desastres naturales,

aumento del gasto militar en un contexto geopolítico tenso.

Las grandes constructoras, conocidas como ゼネコン (zenekon), encabezan la lista de los bonos más altos.

🚗 Quiénes avanzan con freno: autos y acero

En otras industrias, el entusiasmo se enfría.

El sector:

automovilístico

siderúrgico

muestra aumentos modestos o estancamiento.

La razón principal: el comercio exterior.

Desde abril de 2025, Estados Unidos impuso aranceles adicionales a los vehículos importados (hasta 25%, luego reducidos al 15%), generando costes de billones de yenes para los fabricantes japoneses.

Empresas como Toyota, Honda o Nissan han absorbido parte del golpe reduciendo márgenes… y conteniendo los bonos.

🏪 La otra cara del invierno: pymes y sobres ligeros

Japón no es un país de una sola escala.

En las pequeñas y medianas empresas, el bono sí llega, pero muchas veces no alcanza.

Para muchos trabajadores, apenas sirve para cubrir:

📌 la factura de la calefacción

📌 la gasolina

📌 el supermercado cada vez más caro

El invierno económico sigue siendo largo.

🏠 En casa, el dinero ya tiene destino

En muchos hogares, el bono está “gastado” incluso antes de entrar a la cuenta bancaria:

📌 impuestos atrasados

📌 facturas acumuladas

📌 regalos de Año Nuevo para los hijos

📌 sobres de お年玉 (otoshidama) que pronto volverán a salir

El bono no es ahorro.

Es supervivencia.

📊 El bono como termómetro social

El 冬のボーナス no es solo una cifra económica.

Es un termómetro social:

Cuando sube para todos, el país respira.

Cuando sube solo en ciertas escalas, la desigualdad se siente más fuerte.

Este año, el contraste es evidente.

✊ Mirando a 2026: salarios, inflación y presión sindical

Tras dos años de subidas salariales superiores al 5% en las negociaciones de primavera, los sindicatos de Rengō (連合) ya miran a 2026.

Sus demandas:

+5% mínimo general

+6% o más para pymes

El objetivo es claro:

que los récords nominales se conviertan en ganancias reales, frente a una inflación que sigue presente.





🌬️ Un país que avanza con cautela

Este invierno, el Nikkei no solo cuenta yenes.

Retrata un Japón que avanza con cuidado entre:

inflación persistente,

presión internacional,

expectativas de cambio.

Para muchos, el bono ya no es un lujo.

Es una tabla de salvación emocional.

Porque en Japón, a veces,

la esperanza también llega en un sobre.

Marco Legal y Contextual

Ley Laboral Estándar (労働基準法 – Rōdō Kijun Hō): La ley japonesa no obliga legalmente a las empresas a pagar un bono (ボーナス, bōnasu). Sin embargo, si el pago de bonos está estipulado en el reglamento de trabajo (就業規則 – Shūgyō Kisoku) o en el contrato de trabajo individual, se convierte en una obligación contractual para la empresa. Impuesto sobre la Renta (所得税 – Shotokuzei): Los bonos se consideran ingresos salariales y están sujetos a retenciones del impuesto sobre la renta y las primas del seguro social, al igual que el salario mensual. Contexto Económico: El alza en los bonos es un indicador directo del rendimiento corporativo y, en el contexto japonés actual, está estrechamente ligado a la política gubernamental de fomentar la inflación (precios) acompañada de un aumento salarial (賃上げ – Chin’age) para salir de décadas de deflación. Política Comercial (EE. UU. – Aranceles): La mención del gobierno de Trump y sus aranceles (tariffs) introduce un factor de riesgo geopolítico. Los aranceles bajo la Sección 232 o 301 de EE. UU. (o futuros aranceles aduaneros a la importación, como se plantea en la política «America First») afectan directamente a sectores clave de exportación japoneses como el automotriz y el acero.

©2025 NoticiasNippon