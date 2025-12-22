[takaichi seiken] apoyo a creadores de contenido

Takaichi promete respaldo total a la expansión global de artistas y creadores japoneses

📍Tōkyō / 22 de diciembre

En un mensaje dirigido directamente al corazón del soft power japonés, Takaichi Sanae anunció este lunes que sostuvo un intercambio de opiniones con representantes de la industria de contenidos, subrayando la voluntad del gobierno de reforzar la proyección internacional de artistas y creadores japoneses.

“Hemos realizado un diálogo con todos los involucrados en la industria de contenidos”, afirmó, marcando el tono de una estrategia que busca pasar de la admiración global por la cultura japonesa a una expansión estructurada y sostenida en mercados diversos.

Durante su declaración, Takaichi enfatizó que el impulso a la internacionalización no recaerá únicamente en el esfuerzo individual de creadores o empresas, sino en una alianza clara entre el sector público y el privado.

El objetivo, explicó, es apoyar de manera contundente la expansión internacional de artistas y creators mediante mecanismos de cooperación público-privada, eliminando barreras, fortaleciendo la promoción exterior y creando condiciones para que el contenido japonés compita en igualdad de condiciones en el escenario global.

El mensaje llega en un momento clave para Japón, cuando el anime, el manga, la música, los videojuegos y otras expresiones culturales gozan de una demanda creciente en Asia, Europa y América Latina.

Con esta señal política, el Ejecutivo busca convertir ese interés espontáneo en una política de Estado: llevar los contenidos japoneses a una pluralidad de mercados, adaptándolos a contextos locales sin perder identidad.

La apuesta, según el entorno gubernamental, no es solo cultural, sino también económica y estratégica: consolidar a Japón como una potencia creativa global del siglo XXI.

Mensaje de Takaichi

«A todos ustedes, muy buenos días nuevamente. Sé que todos están muy ocupados, pero hoy hemos tenido el honor de contar con su presencia: personas que, a través de contenidos extraordinarios, transmiten al interior del país y también al extranjero la cultura que Japón y los japoneses valoran profundamente, así como nuestro estilo de vida y nuestros valores. Asimismo, nos acompañan representantes del sector industrial que respaldan la labor y el éxito de cada uno de los artistas y creadores aquí presentes.

Lo que hoy deseo transmitirles con toda claridad es que, como Gobierno de Takaichi, tenemos una firme determinación de llevar esta magnífica capacidad creativa de Japón a todo el mundo. Personalmente, en distintos foros y reuniones internacionales, incluso en breves conversaciones o saludos informales, con frecuencia líderes extranjeros me comentan cosas como que a sus nietos les encantan ciertos personajes japoneses y los usan a diario, o que sus hijos disfrutan y cantan música japonesa. A partir de ese tipo de charlas, he sentido profundamente que la fuerza de los contenidos japoneses también fortalece nuestra capacidad diplomática.

En este contexto, recientemente, con la aprobación del presupuesto suplementario, hemos asegurado una partida de más de 55 mil millones de yenes, una cifra que duplica la del año fiscal anterior. Estos recursos podrán utilizarse a través de un fondo, lo que permite su aprovechamiento en varios ejercicios fiscales. Por supuesto, no se trata solo del mercado interno, sino, sobre todo, del amplio mercado internacional. En particular, recuerdo con gran impresión las valoraciones positivas que he encontrado en el Sudeste Asiático, Asia Central, Europa, así como en Estados Unidos y el mercado norteamericano. En muchos lugares, la estima hacia los contenidos japoneses es muy alta y el potencial de expansión del mercado sigue siendo enorme.

Por ello, hoy he querido invitar a verdaderos profesionales como ustedes para que nos orienten sobre cuáles son los desafíos al impulsar esta expansión y qué tipo de apoyos concretos resultan necesarios. Les agradecería mucho que compartieran su conocimiento y experiencia con nosotros. Les pido atentamente su colaboración. Muchísimas gracias.»

