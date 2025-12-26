[sns] ¿Salat frente a estación tokiota?

Libertad religiosa vs. orden público: incidente en paradero de Kichijōji

📍Tōkyō | 26 de diciembre

En el barrio de Kichijōji uno de los centros urbanos más concurridos del oeste de la capital japonesa , se registró un incidente en un paradero de buses cuando una persona presuntamente practicó la oración musulmana (salat) en la zona de circulación de buses, lo que provocó que varios vehículos redujeran la velocidad e incluso detuvieran momentáneamente su marcha por razones de seguridad.

Según testigos, la situación ocurrió en horario concurrido, cuando el flujo de pasajeros y buses era elevado. Un personal de transporte pidió a la persona orante que se moviera hacia un área peatonal segura. No se reportaron heridos ni daños, y la escena se resolvió de manera pacífica tras la intervención de personal del lugar.

El episodio reabrió un debate sensible: cómo conciliar la libertad de culto, protegida constitucionalmente en Japón, con la seguridad y el uso ordenado del espacio público en zonas de alta circulación. Diversos especialistas recordaron que prácticas religiosas o expresiones culturales son bienvenidas, pero deben realizarse en lugares donde no se ponga en riesgo la integridad de terceros.

Organizaciones comunitarias y religiosas consultadas insistieron en evitar la estigmatización y señalaron la importancia de contar con espacios adecuados de oración, así como reforzar la información a visitantes y residentes extranjeros sobre normas urbanas en Japón.











⚖️ Marco legal en Japón

En Japón, la libertad religiosa está garantizada por la Constitución:

Artículo 20 de la Constitución japonesa Protege la libertad de religión y culto. El Estado no puede interferir injustificadamente en la práctica religiosa.



Sin embargo, esta libertad coexiste con otras normas orientadas a proteger la seguridad pública:

Ley de Tráfico Vial (道路交通法) Prohíbe obstruir vías vehiculares o crear riesgos para la circulación.

Ordenanzas municipales Regulan el uso de aceras, paraderos y zonas de tránsito.

Ley de Faltas Menores (軽犯罪法) Puede aplicarse cuando alguien obstruye deliberadamente el paso o interfiere con servicios públicos.



🔹 Clave jurídica:

En Japón, como en muchos países, la libertad de culto no implica derecho a obstruir vías o servicios públicos. Las autoridades suelen priorizar diálogo, advertencias y reubicación pacífica, antes que sanciones.

🤝 Dimensión social y de convivencia

Japón es un país con creciente diversidad religiosa y cultural.

La mayoría de incidentes similares se resuelven sin confrontación.

Es fundamental no generalizar ni asociar una religión con actos indebidos.

Las autoridades y comunidades suelen promover: respeto mutuo uso responsable del espacio público información clara en varios idiomas



©2025 NoticiasNippon