[kotei kinri jūtaku rōn] subirá la tasa fija de hipotecas

La presión de los mercados de deuda finalmente llegó al bolsillo hipotecario

📍Tōkyō | 31 de diciembre

Ante el aumento sostenido de los tipos de interés a largo plazo, los principales bancos japoneses anunciaron que subirán las tasas de los préstamos hipotecarios a tipo fijo a partir de enero de 2026. La medida afecta especialmente a los contratos a tasa fija por 10 años, una de las referencias más utilizadas en Japón para quienes buscan estabilidad mensual.

Las tasas se ajustan tomando como referencia el rendimiento de los bonos del gobierno japonés a 10 años (JGB), que en los últimos días superó el 2%, impulsado por la reciente subida de tasas del Banco de Japón (BoJ) en diciembre y por la expectativa de que los incrementos continúen gradualmente. A esto se suma el aumento previsto en la emisión de deuda pública.

Así, los bancos anunciaron los siguientes ajustes en sus hipotecas a tipo fijo (10 años, en su plan más preferencial):

Mitsubishi UFJ Bank: +0.42 puntos → 2.68%

Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC): +0.30 puntos → 2.65%

Mizuho Bank: +0.25 puntos → 2.55%

Sumitomo Mitsui Trust Bank: +0.19 puntos → 2.845%

Resona Bank: +0.28 puntos → 2.945%

En contraste, los bancos mantendrán sin cambios las tasas variables, que siguen siendo la opción más popular en Japón debido a su menor costo inicial.

Sin embargo, hay un aviso entre líneas: las entidades ya planean subir sus tasas de referencia (short-term prime rate) tras la decisión del Banco de Japón. Esto implica que, más adelante, las hipotecas variables también podrían encarecerse.

Para miles de hogares, el cambio marca el inicio de una nueva etapa: Japón deja atrás casi dos décadas de dinero ultra-barato, lo que obliga a repensar planes de compra, refinanciamiento y estabilidad financiera familiar.

⚖️ Marco legal y financiero

En Japón, las hipotecas se regulan dentro del marco general del sistema bancario y financiero bajo:

🔹 Ley Bancaria (銀行法)

Autoriza y supervisa las operaciones de préstamo de los bancos.

🔹 Ley de Contratos (民法)

Define derechos y obligaciones entre banco y cliente.

🔹 Política Monetaria del Banco de Japón (日本銀行法)

No fija tasas hipotecarias directamente, pero influye decisivamente porque:

Cuando el BoJ sube tasas, los bonos del Estado suben,

Y los bancos ajustan las tasas fijas hipotecarias, ya que usan los bonos a 10 años como referencia.

🏠 ¿Por qué la fija sube primero y la variable no?

Tasa fija = ligada a largo plazo Se mueve con los bonos a 10 años.

Tasa variable = ligada a corto plazo Depende del short-term prime rate. Ese índice sí podría subir en los próximos meses tras la decisión del BoJ.



⚠️ Riesgo para familias con tasa variable

Si el banco modifica el prime rate:

la cuota mensual puede aumentar

o el banco puede extender el plazo para amortiguar la subida

(lo que termina costando más en intereses totales).

Por eso muchos expertos recomiendan revisar contratos y simular escenarios.



