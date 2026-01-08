[hitodebusoku] Subidas salariales ahogan a las pymes

Alarma empresarial: la falta de trabajadores se transforma en colapso económico

📍Tōkyō | 8 de enero

En Japón, la falta de trabajadores dejó de ser solo un problema de contratación para transformarse en una causa directa de quiebras empresariales. En 2025, 397 empresas cerraron por motivos ligados al hitodebusuku (人手不足 , escasez de mano de obra), el nivel más alto jamás registrado. El dato, publicado por Tokyo Shoko Research (TSR), confirma una tendencia preocupante: es el cuarto año consecutivo de aumento.

El colapso no llega solo por no encontrar personal. En 152 casos, el detonante fue el aumento de los costos laboralesderivado de las subidas salariales; 135 empresas quebraron por no poder contratar, y 110 tras la renuncia de empleados clave. La estadística dibuja una escena repetida en oficinas, talleres y pequeños negocios: plantillas reducidas, sueldos al alza y márgenes cada vez más estrechos.

El impacto se concentra en las empresas más frágiles. El 63,2% de las quiebras corresponde a compañías con capital inferior a 10 millones de yenes, es decir, pequeños y micro-negocios. Por sectores, el servicio lidera con 151 quiebras(un salto del 71,5%), seguido por construcción con 93 y transporte con 60. En estos rubros, competir con grandes empresas en salarios se vuelve casi imposible.

El fenómeno se agrava por la movilidad laboral: trabajadores que migran hacia empleadores con mejores condiciones, dejando a las pymes sin capacidad de reemplazo. TSR advierte que en 2026 podría intensificarse la llamada “fatiga de aumentos salariales”, empujando a más empresas al límite. En este contexto, la primera ministra Takaichi aseguró que el gobierno no dejará la carga solo en manos del sector privado y prometió mejorar los precios de contratación pública para aliviar la presión sobre las empresas.

⚖️ Marco legal y político

Derecho laboral japonés (労働基準法)

Establece salarios mínimos, jornadas y obligaciones del empleador. Las subidas salariales deben cumplirse, incluso si la empresa no puede trasladar el costo a precios.

Contratación pública y precios justos

El gobierno puede influir mediante licitaciones con precios adecuados , evitando que proveedores pequeños absorban costos imposibles.

Política salarial y económica

Las alzas salariales buscan proteger a los trabajadores frente a la inflación, pero sin mecanismos de compensación pueden asfixiar a las pymes .

Apoyo a pymes (中小企業支援)

Incluye subsidios, créditos y asesoría; su alcance es clave para evitar quiebras ligadas al empleo.

🧠 Claves para entender el problema

No es solo falta de trabajadores: es falta de margen para pagarles .

Las pymes compiten en desventaja frente a grandes empresas.

El riesgo para 2026 es una ola de cierres por “cansancio salarial” .

La política pública puede amortiguar el golpe si ajusta precios y apoyo.

©NoticiasNippon