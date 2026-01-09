[sekai no nyūsu] Trump intensifica mano dura

Washington mantiene presión tras operativo contra Maduro y amenazas a cárteles

📍Washington / 9 de enero

Este jueves (viernes en Japón) el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que su administración está lista para iniciar ataques “en tierra” contra los cárteles del narcotráfico, acusándolos de “dirigir México” y amenazando con operaciones más allá de las fronteras marítimas tradicionales.

En una entrevista con Fox News, Trump afirmó que Estados Unidos ha derrotado gran parte del tráfico de drogas por mar y ahora trasladará la ofensiva al terreno, sin ofrecer detalles concretos sobre fechas ni objetivos específicos de esas acciones.

Sus comentarios ocurren en un contexto de creciente tensión tras una operación militar en Venezuela que concluyó con la captura del presidente Nicolás Maduro y una refriega intensa sobre el fentanilo que ingresa al país desde México. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum rechazó tajantemente cualquier intervención militar, subrayando la soberanía de México y abogando por soluciones pacíficas, mientras Washington insiste en usar todos los medios a su alcance para proteger su seguridad nacional.

📜 Marco legal

Soberanía e integridad territorial:

El derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas prohíben la invasión militar de un Estado soberano sin su consentimiento, salvo en casos de legítima defensa o con autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. Una acción militar unilateral en México sin autorización sería considerada una violación de estos principios básicos. Ley de Poderes de Guerra en EE.UU.:

El presidente necesita el respaldo del Congreso para autorizar operaciones militares fuera del país si no se trata de una respuesta inmediata a un ataque claro contra Estados Unidos. El Congreso puede limitar o revisar acciones mediante resoluciones y supervisión. Colaboración internacional:

La cooperación entre Estados Unidos y México en materia de seguridad ha sido tradicionalmente bilateral y respetuosa de la soberanía de ambos países, a través de mecanismos como grupos de trabajo y programas de intercambio de inteligencia.

👉 Es decir, una intervención militar directa en México carece de cobertura legal clara sin consentimiento del gobierno mexicano o mandato internacional, y podría desencadenar graves consecuencias diplomáticas y legales.

©️ 2026 Noticias Nippon