[meiwaku kōi] De postal a provocación

Extranjeros se tienden en el asfalto y reavivan debate sobre límites del turismo

📍Tōkyō | 17 de enero

En pleno corazón del cruce más transitado de Japón, una pareja de extranjeros se tendió sobre el asfalto, en medio del paso peatonal, para realizar una sesión fotográfica de estilo romántico–provocador. A su alrededor, el flujo habitual de transeúntes, una ambulancia detenida y decenas de cámaras apuntando. La escena, grabada y difundida en redes, fue percibida por muchos japoneses no como una anécdota pintoresca, sino como una transgresión directa al orden público y al respeto por un espacio simbólico de la ciudad.

En redes sociales , los comentarios se multiplicaron: “Shibuya no es un set de filmación”, “No es performance, es obstrucción”, “Esto es lo que el sobreturismo está generando”. Para muchos residentes, el problema no es la nacionalidad, sino la conducta: usar un cruce operativo como escenario privado, obligando a peatones y vehículos de emergencia a maniobrar, se interpreta como una falta grave de conciencia cívica.

El incidente reavivó un debate latente en Japón: el choque entre la cultura del orden urbano y la lógica del turismo de redes sociales, donde la foto espectacular justifica invadir espacios funcionales. En un país donde cruzar fuera de la línea blanca ya es mal visto, tumbarse en plena intersección se percibe como una ruptura simbólica del contrato social.

⚖️ Marco legal

Ley de Tránsito Vial (道路交通法, Dōro Kōtsū-hō) Prohíbe obstaculizar la circulación de peatones o vehículos sin causa justificada.

Tirarse en un paso de cebra puede constituir obstrucción del tráfico (通行妨害). Ordenanzas metropolitanas de Tokio Permiten a la policía intervenir cuando una conducta pone en riesgo la seguridad o altera el orden público, incluso si se trata de una “sesión fotográfica”. Potencial responsabilidad civil Si la acción provoca retrasos, accidentes o interfiere con vehículos de emergencia (como una ambulancia), puede derivar en sanciones administrativas o multas.

En casos similares, la policía suele primero advertir, pero puede proceder a identificación, expulsión del lugar y, si hay reincidencia, sanción formal.

📚 Términos clave del caso

1. 道路交通法

Rōmaji: Dōro Kōtsū-hō

Desglose:

道路 (dōro) = carretera, vía

交通 (kōtsū) = tránsito, circulación

法 (hō) = ley

Significado:

“Ley de Tránsito Vial”. Norma que regula el uso de calles, pasos peatonales y la conducta de peatones y vehículos en Japón.

2. 通行妨害

Rōmaji: Tsūkō bōgai

Desglose:

通行 (tsūkō) = paso, circulación

妨害 (bōgai) = obstrucción, impedimento

Significado:

“Obstrucción del paso”. Figura legal que se aplica cuando alguien bloquea o interfiere el tránsito normal, como tumbarse en un cruce.

3. 迷惑行為

Rōmaji: Meiwaku kōi

Desglose:

迷惑 (meiwaku) = molestia, incomodidad, perjuicio a otros

行為 (kōi) = acto, conducta

Significado:

“Conducta molesta para terceros”. Término muy usado en Japón para acciones que, sin ser delitos graves, rompen la convivencia.

4. 公共の秩序

Rōmaji: Kōkyō no chitsujo

Desglose:

公共 (kōkyō) = público, comunitario

秩序 (chitsujo) = orden

Significado:

“Orden público”. Principio central en la cultura legal japonesa; mantenerlo justifica la intervención policial.

5. 危険行為

Rōmaji: Kiken kōi

Desglose:

危険 (kiken) = peligro

行為 (kōi) = acto

Significado:

“Conducta peligrosa”. Se aplica cuando una acción pone en riesgo la seguridad propia o ajena, como permanecer en una intersección activa.

6. 警告

Rōmaji: Keikoku

Desglose:

警 (kei) = advertir, vigilar

告 (koku) = informar, notificar

Significado:

“Advertencia oficial” de la policía antes de imponer una sanción.

7. 退去命令

Rōmaji: Taikyo meirei

Desglose:

退去 (taikyo) = retirarse, desalojar

命令 (meirei) = orden

Significado:

“Orden de desalojo”. Instrucción legal para abandonar un lugar por razones de seguridad u orden público.

8. 身分確認

Rōmaji: Mibun kakunin

Desglose:

身分 (mibun) = identidad, estatus

確認 (kakunin) = verificación

Significado:

“Verificación de identidad”. Procedimiento policial frecuente en casos de infracción.

9. 救急車

Rōmaji: Kyūkyūsha

Desglose:

救急 (kyūkyū) = emergencia

車 (sha) = vehículo

Significado:

“Ambulancia”. Su presencia agrava legalmente la obstrucción por tratarse de un servicio vital.

10. 罰金

Rōmaji: Bakkin

Desglose:

罰 (batsu) = castigo

金 (kin) = dinero

Significado:

“Multa”. Sanción económica aplicable si la conducta se considera infracción administrativa.

©NoticiasNippon