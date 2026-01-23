Convivencia bajo nuevas reglas: el plan que endurece la política migratoria

📍Tokyo | 23 de enero

El Gobierno japonés avanzó este viernes en un giro decisivo de su política hacia los extranjeros. En una reunión celebrada en la residencia oficial del primer ministro, el consejo de ministros encargado del tema aprobó una nueva hoja de ruta denominada “medidas integrales de respuesta”, que endurece el control migratorio y redefine las reglas de convivencia en el país.

El plan establece como eje central una gestión más estricta de la residencia, con especial énfasis en evitar el impago de impuestos y de las contribuciones a la seguridad social por parte de residentes extranjeros. A esto se suma la creación de programas para aprender el idioma japonés y las normas de convivencia, cuyo cumplimiento y nivel de comprensión podrían pasar a ser considerados en los procesos de evaluación de visados y permisos de residencia.

El jefe del gabinete, Kihara Minoru, señaló que la idea base es construir “una sociedad en la que tanto los ciudadanos japoneses como los extranjeros puedan vivir con seguridad y tranquilidad”. Al mismo tiempo, el documento oficial reconoce que ciertos incumplimientos de leyes y usos indebidos de sistemas por parte de algunos extranjeros han generado sensación de inseguridad e injusticia entre la población, un problema que el Ejecutivo busca corregir.

Residencia permanente y control migratorio

Dentro de la nueva estrategia, el Gobierno propone endurecer los requisitos para obtener la residencia permanente, reforzar los criterios de evaluación y ampliar las causales para retirar ese estatus. En el ámbito del asilo, se plantea acelerar los procedimientos de reconocimiento de refugiados y estudiar el uso de inteligencia artificial y herramientas digitales para hacer más rápidos y precisos los trámites.

En cuanto a la inmigración irregular, el plan fija objetivos numéricos claros: duplicar para 2027 el número de deportaciones con custodia oficial financiadas por el Estado, tomando como referencia las 249 realizadas en 2024, y reducir a la mitad, antes de finales de 2030, la cantidad de extranjeros con orden firme de expulsión. También se estudia ampliar los delitos que permiten la expulsión obligatoria.

Tierra, seguridad y recursos

La política no se limita a la migración. Desde una perspectiva de seguridad nacional, el Gobierno impulsará mecanismos para identificar la nacionalidad en los registros de propiedades inmobiliarias y anunció que este verano presentará el esquema básico de nuevas reglas para la adquisición de tierras por parte de extranjeros, evaluando su compatibilidad con normas internacionales.

Los recursos naturales también entran en el foco. Ante preocupaciones sobre la explotación de aguas subterráneas, el Ejecutivo iniciará estudios para conocer la situación real de estas actividades, incorporando información sobre la nacionalidad de quienes las realizan.

Una apuesta política clara

El endurecimiento de la política hacia los extranjeros es una iniciativa impulsada directamente por la primera ministra Takaichi Sanae, quien ha colocado el tema entre las prioridades de su gobierno. Tras la reunión, la ministra a cargo de la convivencia con residentes extranjeros, Kimi Onoda, afirmó que actuará como “centro de mando” para ejecutar las medidas incluidas en el plan.

El mensaje del Ejecutivo es inequívoco: Japón no renuncia a la coexistencia con población extranjera, pero busca redefinirla bajo reglas más estrictas, controles más visibles y mayores exigencias de cumplimiento. Un cambio de rumbo que promete marcar el debate político y social en los próximos años.

🧾 Principales políticas sobre extranjeros

Eje de política Medida propuesta Qué significa en la práctica Impacto para extranjeros Residencia / Estatus migratorio Exigir nivel de japonés para la residencia permanente No bastará solo con años de residencia o estabilidad laboral Más exigencia para quienes buscan quedarse de forma definitiva Aumentar a 10 años o más el requisito de residencia para la naturalización Se alarga el camino para obtener la nacionalidad japonesa Retrasa planes de ciudadanía y derechos plenos Prevención del impago de impuestos y seguro social Refuerzo de controles entre municipios y agencias Riesgo de sanciones o problemas de visa si hay deudas Turismo (overtourism) Evitar la concentración excesiva de turistas Medidas para redistribuir visitantes a zonas rurales Menos saturación en grandes ciudades Control del minpaku (alojamientos privados) Fiscalización más estricta de Airbnb y similares Posible reducción de oferta y aumento de precios Propiedad inmobiliaria Definir reglas para la compra de terrenos (antes del verano) El gobierno fijará una política base de regulación Podría limitar compras por extranjeros Identificar la nacionalidad al registrar propiedades Registro más detallado en el sistema inmobiliario Mayor control estatal sobre quién compra

📌 A tener en cuenta

No son aún leyes definitivas, sino lineamientos políticos en preparación .

Reflejan un endurecimiento gradual de la política hacia extranjeros.

El foco está en residencia, control fiscal, turismo y propiedad.

🧾 Marco legal y político

Eje normativo / político Contenido Cómo aplica a la medida anunciada Política integral hacia extranjeros 新たな総合的対応策 (aratana sōgō-teki taiōsaku) Define el nuevo marco general para gestionar residencia, convivencia y control Gestión de residencia 在留管理の厳格化 (zairyū kanri no genkakuka) Endurece permisos, evaluaciones y posibles revocaciones Residencia permanente 永住許可要件の厳格化 (eijū kyoka yōken no genkakuka) Eleva requisitos y amplía causales de cancelación Control de impagos 税・社会保険料の未納防止 (zei / shakai hokenryō no minō bōshi) Refuerza vigilancia sobre impuestos y seguridad social Deportación 退去強制 (taikyo kyōsei) Amplía supuestos de expulsión y metas de reducción Política de refugiados 難民認定手続きの迅速化 (nanmin nintei tetsuzuki no jinsokuka) Busca acelerar trámites con apoyo tecnológico Uso de IA AI活用 (AI katsuyō) Digitalización del control migratorio Seguridad nacional 安全保障の観点 (anzen hoshō no kanten) Justifica controles sobre tierra y recursos Propiedad de tierras 外国人による土地取得 (gaikokujin ni yoru tochi shutoku) Nuevas reglas en preparación Recursos hídricos 地下水の採取 (chikasui no saishu) Estudio de extracción con identificación de nacionalidad

📘 Términos clave

Japonés Rōmaji Significado / Uso en la noticia 外国人政策 gaikokujin seisaku Política pública hacia los extranjeros 総合的対応策 sōgō-teki taiōsaku Paquete integral de medidas gubernamentales 秩序ある共生社会 chitsujo aru kyōsei shakai “Sociedad de convivencia ordenada” 在留資格 zairyū shikaku Estatus legal de residencia 永住許可 eijū kyoka Permiso de residencia permanente 不法滞在 fuhō taizai Estancia irregular 退去強制 taikyo kyōsei Expulsión obligatoria del país 難民認定 nanmin nintei Reconocimiento como refugiado 国籍把握 kokuseki ha’aku Identificación de nacionalidad 国費送還 kokhi sōkan Deportación financiada por el Estado 不動産登記 fudōsan tōki Registro de propiedades 地下水 chikasui Agua subterránea

Anexo

Medidas integrales para la aceptación de recursos humanos extranjeros y la realización de una sociedad de convivencia ordenada

(外国人材の受入れと秩序ある共生社会の実現に向けた総合的対応策)

🧾 Síntesis

Eje Contenido principal Nombre oficial en japonés Objetivo general Construir una sociedad donde japoneses y extranjeros convivan de forma segura, ordenada y justa, adaptando las instituciones al aumento de residentes extranjeros. 秩序ある共生社会の実現 Contexto Aumento histórico de residentes extranjeros y turistas; sistemas sociales diseñados para población homogénea ya no son suficientes. 外国人の増加を踏まえた制度対応 Principio central Aceptación activa de extranjeros bajo el cumplimiento estricto de reglas, con responsabilidades claras. ルールを守る外国人の受入れ Control migratorio Refuerzo de controles, digitalización y cooperación interinstitucional para una gestión más precisa y eficiente. 出入国在留管理の高度化 Sistema previo a la entrada Introducción anticipada del sistema electrónico de autorización de viaje para prevenir entradas irregulares. 電子渡航認証制度（JESTA） Gestión de residencia Integración de datos migratorios, fiscales y sociales mediante la tarjeta My Number. マイナンバーの活用 Tarjetas de identificación Avance hacia la unificación de la tarjeta de residencia con la My Number Card. 在留カードとマイナンバーカードの一体化 Visados y estatus Revisión y ajuste de categorías como trabajo especializado, estudiantes, gestión empresarial y residencia permanente. 在留資格制度の見直し Inmigración irregular Plan de “cero inmigración ilegal” y refuerzo contra el trabajo no autorizado. 不法滞在ゼロプラン Empleo de extranjeros Supervisión estricta de empleadores y condiciones laborales; combate a intermediarios ilegales. 外国人雇用の適正化 Idioma japonés Fortalecimiento de la educación en japonés antes y después de la llegada; formación de docentes. 日本語教育の充実 Educación infantil Apoyo a niños extranjeros en escuelas japonesas e internacionales. 外国人児童生徒への支援 Servicios sociales Revisión del acceso a vivienda pública, ayudas familiares y servicios educativos. 社会保障・公共サービスの適正利用 Información y consultas Mejora de la información multilingüe y de los centros de orientación para extranjeros. 多言語相談体制の強化 Etapas de vida Políticas diferenciadas para infancia, trabajadores, familias y adultos mayores extranjeros. ライフステージ別支援 Datos y estadísticas Recolección y análisis de datos confiables para ajustar políticas públicas. 外国人関連データの整備 Conciencia social Promoción de la comprensión mutua entre japoneses y extranjeros. 共生に向けた国民理解の促進

🧩 Clave editorial

Este documento no propone cerrar Japón, sino ordenar la convivencia: más control, más digitalización y más exigencias, pero también más apoyo estructural para quienes viven y trabajan legalmente en el país. La convivencia multicultural es asumida como irreversible, pero debe basarse —según el gobierno— en reglas claras, responsabilidad compartida y adaptación institucional.

Documento original

