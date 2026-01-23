[kanpukinsagi]  La voz que engaña y el ATM que roba

El fraude que apunta a los mayores: extranjeros detenidos tras robo de efectivo

📍Naha | 23 de enero

Una nueva alerta por estafas telefónicas sacudió a Okinawa esta semana. La Policía anunció el día 21 la detención de dos hombres extranjeros acusados de participar en un caso de fraude por falso reembolso (還付金詐欺)que tuvo como víctima a una mujer de más de 80 años, a quien le habrían arrebatado cerca de 480 mil yenes en efectivo.

Según la investigación, los sospechosos —un hombre de 31 años, de nacionalidad peruana, y otro de 33 años, de nacionalidad argentina, ambos sin empleo y residentes en Isesaki— habrían actuado en complicidad con terceros aún no identificados. Entre el 15 y el 18 de noviembre de 2024, llamaron por teléfono a la víctima haciéndose pasar por funcionarios municipales, convenciéndola de que tenía derecho a un reembolso y guiándola para transferir el dinero.

La policía detalló que el sospechoso peruano cumplía el rol conocido como “dashiko” (出し子), es decir, la persona encargada de retirar el dinero en cajeros automáticos. En este caso, habría extraído el efectivo desde un ATM ubicado en una tienda de conveniencia del distrito de Setagaya. Posteriormente, el dinero fue entregado al llamado “recolector”, papel que habría desempeñado el sospechoso argentino.

Ambos detenidos ya habían sido arrestados anteriormente por su presunta participación en otros casos de estafa similares, principalmente en la región metropolitana, en operativos realizados por las policías de Saitama y Osaka. Las autoridades de Okinawa investigan ahora si existen más víctimas relacionadas con esta red y si los hechos se extienden a otras prefecturas.

Por el momento, la policía no ha revelado si los sospechosos admiten o niegan los cargos, alegando que hacerlo podría afectar el curso de la investigación. El caso vuelve a poner en el centro la vulnerabilidad de los adultos mayores frente a las estafas telefónicas y la sofisticación creciente de estos delitos, que operan en cadena y cruzan regiones del país.

🧾 Marco legal

Delito (japonés) Rōmaji Ley aplicable Contenido clave Pena orientativa 電子計算機使用詐欺 denshi keisanki shiyō sagi Código Penal japonés, art. 246-2 Uso fraudulento de sistemas informáticos (ATM, transferencias, operaciones electrónicas) para obtener dinero o beneficios Hasta 10 años de prisión 窃盗 settō Código Penal japonés, art. 235 Apoderamiento ilegal de bienes ajenos Hasta 10 años de prisión o multa 特殊詐欺（還付金詐欺） tokushu sagi (kanpukin sagi) Interpretación penal + directrices de la Policía Nacional Estafa organizada que suplanta a autoridades para simular devoluciones de dinero Penas acumulables según rol 共謀 kyōbō Código Penal japonés Delito cometido en cooperación con terceros Responsabilidad compartida

📌 Nota editorial: En Japón, aunque el término 特殊詐欺 no figura como delito autónomo en el Código Penal, se usa operativamente para clasificar estafas organizadas y aplicar múltiples tipos penales de forma conjunta.

🔒 ¿Por qué NO se revelan los nombres de los detenidos?

Motivo legal Explicación clara 捜査への支障 Revelar identidades puede afectar la investigación en curso Presunción de inocencia Hasta que haya acusación formal (起訴 / kiso), se evita dañar irreversiblemente la reputación Posibles cómplices La red aún podría tener miembros no identificados Práctica policial japonesa En delitos complejos, es habitual ocultar nombre, rostro y declaraciones

👉 En especial en casos de fraude organizado, la policía prioriza desmantelar toda la estructura, no solo a los ejecutores visibles.

🧠 Términos clave

Japonés Rōmaji Significado en español 還付金詐欺 kanpukin sagi Estafa del “reembolso”: engaño que promete devolución de impuestos o seguros 出し子 dashiko Persona que retira el dinero del cajero automático 回収役 kaishū-yaku Encargado de recibir y concentrar el dinero retirado 共謀者 kyōbōsha Cómplice / coautor del delito 市役所職員を名乗る shiyakusho shokuin o nanoru Hacerse pasar por funcionario municipal ATM ē-tī-emu Cajero automático

🧩 Clave para lectores extranjeros:

Estas redes funcionan por roles, lo que permite a los cabecillas mantenerse ocultos y usar a intermediarios fácilmente reemplazables.

