[tokushu sagi] Red de fraude telefónico

«Su cuenta está en un crimen”: la mentira que movió cientos de millones de yenes

Tokyo – Okinawa | 23 de enero

La llamada sonó como una advertencia oficial. Del otro lado, una voz firme se presentó como policía y habló de delitos, de cuentas contaminadas, de urgencia. Para la mujer que escuchaba, el miedo fue inmediato. Confiar parecía la única salida. Ese fue el instante exacto en que comenzó el engaño.

Esta semana, ese mecanismo invisible quedó expuesto. Una investigación conjunta de la Policía Metropolitana de Tokio y la Policía Prefectural de Okinawa llevó a la detención de cuatro ciudadanos chinos, acusados de integrar una red de fraude especial que se aprovechaba del temor y la confusión, principalmente de mujeres de edad avanzada.

El presunto cabecilla del grupo es Pan Ziao (23), empresario residente en el distrito de Arakawa, Tokio. Junto a él fueron arrestados Wang Chaozong (30), también empresario y vecino de Adachi; Yin Jiahao (21), estudiante universitario de Kawaguchi, Saitama; y Lin Xiaokai (23), estudiante universitario del distrito de Taitō.

Las autoridades no han revelado si los detenidos admiten o niegan los cargos.

Según los investigadores, el grupo no solo participaba en la obtención del dinero, sino también en su circulación posterior. Retiraban efectivo, movían fondos y facilitaban el lavado de dinero, en una estructura organizada donde cada rol estaba definido. Pan Ziao habría sido quien impartía las instrucciones.

El caso concreto que permitió avanzar en la investigación ocurrió entre junio y julio, cuando los sospechosos habrían engañado a una mujer de unos 50 años en la prefectura de Osaka. Bajo el falso argumento de que su cuenta bancaria estaba siendo utilizada para actividades criminales y que el efectivo debía ser “verificado”, lograron que entregara 5.1 millones de yenes.

El rastro del dinero llevó más lejos. Desde enero de este año, el grupo habría estado implicado en operaciones de lavado que superarían los 300 millones de yenes. Durante los allanamientos, la policía incautó cerca de 100 teléfonos inteligentes y unas 40 tarjetas bancarias, evidencia de una operación sostenida y sistemática.

El hilo que unió las piezas surgió en Okinawa, cuando la policía detuvo a un receptor de dinero de otra estafa. Entre los movimientos detectados apareció el nombre de Yin Jiahao, quien habría recibido dinero en la ciudad de Naha. A partir de allí, la investigación avanzó en silencio hasta este punto.

Detrás de los números, queda una escena repetida: un teléfono que suena, una voz que se presenta como autoridad y una persona mayor que confía. La policía insiste en que ninguna institución solicita dinero por teléfono, y que la prevención comienza con una sola acción: colgar y consultar.

⚖️ Marco legal

Norma Contenido clave Aplicación en el caso Código Penal de Japón (刑法) Delito de estafa (詐欺) Engaño telefónico para obtener dinero Ley de Castigo del Crimen Organizado (組織犯罪処罰法) Sanciona participación y ganancias del crimen organizado Estructura en roles y continuidad Ley de Prevención de Transferencia de Ganancias Criminales (犯罪収益移転防止法) Prohíbe posesión/transferencia de instrumentos para ocultar fondos Cesión de tarjetas a terceros Procedimiento Penal (刑事訴訟法) Investigación, detención y allanamientos Incautaciones y custodia de pruebas

🗂️ Términos clave

Japonés Rōmaji Significado 特殊詐欺 tokushu sagi Fraude especial (p. ej., suplantación de autoridades) 警察官をかたる keisatsukan o kataru Hacerse pasar por policía 受け子 ukeko Receptor del dinero de la estafa 指示役 shijiyaku Cabecilla o quien da instrucciones 資金洗浄 shikin senjō Lavado de dinero 家宅捜索 kataku sōsaku Allanamiento 押収 ōshū Incautación 認否 ninpi Admisión o negación de los cargos

