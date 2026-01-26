[SNS sagi] Del chat al delito

Romance scam, inversión falsa y ahora… verificación obligatoria

📍Tōkyō | 26 de enero

En silencio, sin levantar la voz, el fraude se había acostumbrado a entrar por la pantalla. Un mensaje amable, una promesa de inversión, una historia de amor a distancia. Bastaba una SIM de datos —anónima, barata, invisible— para que la estafa encontrara camino. Hoy, ese atajo empieza a cerrarse.

El Gobierno de Japón ha decidido intervenir frente al aumento acelerado de las estafas por SNS, especialmente las de inversión y las llamadas romance scams. La respuesta no es estridente, pero sí contundente: exigir verificación de identidad también para las SIM de solo datos, esas que hasta ahora permitían navegar, chatear y engañar sin dejar huella clara.

La lógica es simple y profundamente japonesa: si el teléfono habla, se identifica; si el teléfono escribe, también. Hasta hoy, solo las SIM con llamadas de voz estaban obligadas a pasar por el control de identidad. Las de datos quedaban en un limbo técnico que los delincuentes aprendieron a explotar. Ese vacío legal tiene fecha de caducidad.

La reforma prevista permitirá además que las operadoras rechacen contratos con un número excesivo de líneas, una práctica habitual en redes de fraude que multiplican tarjetas para evadir rastreos. No se trata de vigilar a todos, sino de cerrar la puerta a lo evidentemente irregular, de cortar el suministro antes de que el engaño se propague.

El plan es claro: presentar en 2026 la enmienda a la Ley de Prevención del Uso Fraudulento de Telefonía Móvil. No es una reacción impulsiva, sino una corrección necesaria en una sociedad donde el delito ya no golpea la puerta: aparece como notificación.

Para las víctimas —personas mayores, jóvenes ahorradores, corazones solos— la medida no borra el daño sufrido, pero sí promete algo esencial: menos anonimato para quien engaña. En la era digital, proteger también significa identificar. Y Japón, una vez más, opta por el orden silencioso antes que el caos visible.

©️ 2026 Noticias Nippon