[gaikokujinrōdōsha] El futuro laboral de Japón

Aprueban la mayor recepción de mano de obra extranjera en décadas

📍Tōkyō | 27 de enero

En una sala de reuniones donde las decisiones suelen sentirse más que verse, el gabinete japonés trazó esta semana una línea clara hacia el futuro laboral del país. Japón aceptará hasta 1.23 millones de trabajadores extranjeros para marzo de 2029, una cifra que no solo refleja la urgencia demográfica, sino también el intento de rediseñar, con mayor orden y previsión, la convivencia entre escasez de mano de obra y apertura controlada.

La decisión fue aprobada en una reunión del Gabinete, donde se dieron luz verde a las políticas operativas sector por sector de dos programas clave: el ya existente Sistema de Trabajadores con Habilidades Específicas y el nuevo Programa de Desarrollo de Habilidades Laborales, que entrará en vigor el 1 de abril del próximo año. Este nuevo esquema apunta a formar trabajadores durante tres años para que alcancen, en principio, el nivel requerido para convertirse en personal con habilidades específicas, cerrando así el círculo entre formación y permanencia laboral.

Bajo el sistema de habilidades específicas, Japón planea recibir 805,700 personas en 19 sectores industriales, entre ellos la manufactura de productos industriales y la producción de alimentos y bebidas. En paralelo, el nuevo programa de formación acogerá 426,200 trabajadores en 17 sectores, dejando fuera únicamente dos áreas sensibles: el transporte automotriz y la aviación. La suma —1.23 millones— no es un objetivo expansivo, insiste el gobierno, sino un límite máximo, calculado a partir de la disponibilidad de mano de obra nacional y las mejoras esperadas en productividad.

Tras la reunión, el ministro de Justicia, Hiraguchi Hiroshi, subrayó que el desafío no termina con aprobar cifras. Se comprometió a reformar el sistema actual y a preparar cuidadosamente el lanzamiento del nuevo programa, consciente de que detrás de cada número hay personas, comunidades locales y un país que intenta sostener su economía sin perder el delicado equilibrio social.

Japón avanza así, paso a paso, hacia un modelo que ya no oculta su dependencia del trabajo extranjero, pero que busca gestionarla con reglas más claras. No es solo una política migratoria: es una señal de cómo el país imagina su fuerza laboral en los próximos años, en un archipiélago donde el futuro llega, silencioso, a la mesa del Gabinete.

Términos Clave de la Noticia

Kanji Rōmaji Significado 外国人労働者 Gaikokujin rōdōsha Trabajadores extranjeros 特定技能労働者制度 Tokutei ginō rōdōsha seido Sistema de trabajadores con habilidades específicas 技能実習生 Ginō jisshūsei Trainees o aprendices en Japón bajo un programa de formación de habilidades 雇用の技能向上プログラム Koyō no ginō kōjō puroguramu Programa de desarrollo de habilidades laborales 労働力不足 Rōdōryoku fusoku Escasez de mano de obra 労働生産性の向上 Rōdō seisansei no kōjō Mejora en la productividad laboral 特定技能 Tokutei ginō Habilidades específicas 産業分野 Sangyō bun'ya Sectores industriales 最大受け入れ人数 Saidai ukeire ninzu Número máximo de personas a aceptar 新しい制度 Atarashī seido Nuevo sistema