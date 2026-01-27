[ongaku nyūsu] Arashi vuelve con ‘Five’

Cuando Arashi habla, el tiempo se detiene: llega ‘Five’

📍Tōkyō | 27 de enero

En medio del ruido del día a día, llegó una noticia que no sacude como una tormenta, sino que abriga como un recuerdo esperado. 嵐 vuelve a hablarle directo al corazón de sus fans. El 4 de marzo de 2026, un miércoles cualquiera para el calendario, se transformará en una fecha especial con el lanzamiento digital de su nuevo sencillo “Five”. Una canción que no solo suma una pieza más a su historia, sino que parece pensada como un reencuentro silencioso entre el grupo y quienes nunca dejaron de esperar.

Desde ese día, “Five” comenzará a escucharse de forma progresiva en las principales plataformas de música, disponible tanto para streaming como para descarga. No es solo un estreno: es un gesto. Un mensaje que cruza auriculares, pantallas y fronteras, recordando que hay vínculos que no se diluyen con el tiempo.

Y como si eso no bastara, la noticia trae un segundo latido. El 31 de mayo, el sencillo también verá la luz en formato físico, con una edición especial en CD disponible exclusivamente a través de la tienda online de Famikura Store. Un objeto tangible, pensado para quienes aún creen en el valor de sostener la música entre las manos.

Los detalles completos ya están disponibles en la web oficial de ストームレーベルズ, pero el sentimiento es claro: “Five” no es solo una canción. Es una señal. Y para muchos, una promesa cumplida. 🎶

Términos clave de la noticia

Kanji Rōmaji Significado 嵐 Arashi Nombre del grupo musical japonés, uno de los más famosos en la historia reciente. 新曲 Shinkyoku Nueva canción. デジタルシングル Dejitaru Shinguru Sencillo digital, una canción lanzada en formato digital. リリース Rirīsu Lanzamiento. 配信 Haishin Distribución de contenido a través de plataformas digitales. CDシングル CD Shinguru Sencillo en formato CD, generalmente con una edición limitada. 限定販売 Gentei Hanbai Venta exclusiva, restringida a ciertos canales de distribución (en este caso, online). 公式HP Kōshiki HP Página web oficial.

