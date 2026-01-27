[ongaku no chikara] K-pop en agenda mexicana

La música que cruza fronteras también llega a la política

📍Tōkyō | 27 de enero

En un mundo donde la música es un lenguaje común, las expectativas de una generación crecen de manera vertiginosa. En México, miles de jóvenes viven una relación casi espiritual con BTS, un grupo cuya popularidad trasciende fronteras y cuya influencia no solo llega a las redes sociales, sino a la vida cotidiana. Con conciertos agotados y fans soñando con más presentaciones, la idea de ver al grupo en vivo se convierte en una obsesión para muchos. En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra ante un fenómeno que escapa a las estructuras tradicionales del entretenimiento.

Con el mes de mayo a la vista, una fecha clave para muchos admiradores de BTS en México, la presidenta decidió actuar. Consciente de la gran demanda y de la importancia que el grupo tiene para sus seguidores, intentó aumentar el número de conciertos programados en el país. Sin embargo, la respuesta de los organizadores fue un rotundo no: no era posible realizar más presentaciones en ese momento. La respuesta técnica, aunque predecible, dejó en evidencia una desconexión entre los deseos de la población y las realidades comerciales de la industria musical.

Lejos de aceptar el fracaso como una respuesta definitiva, Claudia Sheinbaum optó por una vía menos convencional: la diplomacia cultural. Tomó la decisión de enviar una carta formal al primer ministro de Corea del Sur, el país de origen de BTS, solicitando su colaboración para que el grupo regrese más veces a México. Este gesto, cargado de respeto y admiración, trascendió la petición de un concierto adicional. Fue un reconocimiento a la potencia de la cultura como herramienta de unión entre países, utilizando el K-pop como un puente simbólico.

La carta enviada por la presidenta no solo es una solicitud de entretenimiento, sino un reconocimiento de cómo la música ha sido capaz de construir puentes entre diversas culturas. BTS, más allá de ser una banda de K-pop, se ha convertido en un fenómeno global que habla a las juventudes de diferentes países en un lenguaje común. El poder de la música, en este sentido, no solo reside en las melodías y letras, sino en la capacidad de generar un sentimiento de unidad entre las personas, sin importar su nacionalidad, su idioma o sus fronteras.

Casos Similares En La Historia

Este tipo de gestos diplomáticos no es completamente nuevo. A lo largo de la historia, la música ha servido como una herramienta para suavizar tensiones entre naciones. En 1972, el presidente estadounidense Richard Nixon utilizó la famosa gira de la orquesta de jazz de Louis Armstrong en China para mejorar las relaciones entre ambos países. En tiempos más recientes, la popularidad de la banda surcoreana ha sido utilizada por el gobierno de Corea del Sur como una forma de proyectar su cultura a nivel global, lo que ha dado lugar a iniciativas como la «Hallyu» (ola coreana), que busca expandir el K-pop y la cultura surcoreana por todo el mundo.

El Futuro de La Diplomacia Cultural



Al final, el gesto de Claudia Sheinbaum no promete un concierto inmediato, pero sí marca un precedente: la diplomacia cultural puede ser una forma poderosa de conectar a las naciones. En un mundo donde los conflictos geopolíticos a menudo dominan las noticias, la música tiene el potencial de suavizar esas tensiones y de recordar a todos que, al final, somos más semejantes de lo que nos separa. La carta enviada al primer ministro de Corea del Sur no solo es una petición política; es un llamado a reconocer el poder de la cultura, de la música y de las emociones compartidas, que pueden ser tan universales como los propios acuerdos diplomáticos.











Términos clave

Término en Kanji Rōmaji Significado 外交 Gaikō Diplomacia. Es la práctica de manejar las relaciones entre los gobiernos de diferentes países. 文化交流 Bunka kōryū Intercambio cultural. Se refiere a la interacción entre distintas culturas para promover el entendimiento y respeto mutuos. 音楽 Ongaku Música. Elemento fundamental en la noticia, siendo el medio utilizado para el intercambio cultural. 大統領 Daitōryō Presidente. El cargo que ocupa Claudia Sheinbaum en México. ポップ音楽 Poppu ongaku Música pop. Género musical al que pertenece BTS, cuyo impacto es mencionado en el contexto de la noticia. 国際的な影響 Kokusai-teki na eikyō Influencia internacional. Hace referencia a la capacidad de BTS para influir en diferentes países, como se muestra en la noticia. メキシコ Mekishiko México. País de la presidenta Claudia Sheinbaum y la nación solicitante para recibir más conciertos de BTS. K-POP Kōpoppu K-pop. Género musical surcoreano, del cual BTS es uno de los grupos más representativos a nivel global. 手紙 Tegami Carta. El medio utilizado por Claudia Sheinbaum para comunicar su solicitud al primer ministro de Corea del Sur. 関係 Kankei Relación. En este caso, se refiere a las relaciones diplomáticas entre México y Corea del Sur, facilitadas por la música.

©2026 NoticiasNippon