[shūinsen] La batalla electoral en Japón

1,285 candidatos se presentan en las elecciones de la Cámara Baja

📍Tōkyō | 27 de enero

La jornada política de Japón vive un momento crucial. Hoy martes a las 5 p.m., se cerró oficialmente el plazo para presentar candidatos a las elecciones generales de la Cámara Baja de 2026. Un total de 1,285 personas se registraron, destacándose un fuerte interés por la representación en todos los sectores del país. La cifra es algo menor que en la edición anterior, pero refleja la competitividad de este proceso electoral, en el que 313 de esos aspirantes son mujeres, igualando los niveles más altos alcanzados en 2024.

Este proceso electoral llega con una tensión palpable, marcada por la reciente disolución de la Cámara por parte de la primera ministra Takaichi, lo que provocó una campaña a toda prisa. La falta de tiempo para la preparación ha afectado el número de candidaturas, comparado con la última elección, en la cual participaron 1,344 personas. La competencia se hace más evidente con un índice de 3.87 postulantes por cada escaño, un leve aumento respecto al 3.85 de la pasada contienda.

Las principales fuerzas políticas, como el Partido Liberal Democrático (LDP) con 337 candidatos, y el Partido Reformista de Centro con 236, se preparan para un enfrentamiento feroz en las urnas. Las elecciones, que se celebrarán el 8 de febrero, se juegan en un escenario donde el debate sobre el alto costo de la vida y las políticas fiscales, especialmente el tema del impuesto al consumo, dominará la agenda.

Con 465 escaños en juego, la batalla por alcanzar los 233 votos necesarios para obtener una mayoría absoluta será decisiva. Las propuestas de los distintos partidos reflejan las preocupaciones del pueblo japonés, mientras la incertidumbre de la política interna y las preocupaciones por la estabilidad económica influyen directamente en los resultados.

Es más que una simple elección; es el reflejo de una nación que se enfrenta a su futuro, debatida entre la necesidad de cambio y el deseo de conservar lo conocido.

El 8 de febrero, el destino del país será decidido en las urnas.

¿Quienes pueden votar?

La votación en las elecciones generales en Japón se realiza a través de un sistema de voto directo y secreto, con algunas características específicas. Es facultativo.

1. ¿Cómo se realiza la votación?

a) Modalidad de voto

Voto en persona : Los votantes deben acudir a su centro de votación designado el día de las elecciones.

Voto por correspondencia : En circunstancias especiales, como para ciudadanos japoneses que viven en el extranjero o en situaciones de salud, el voto por correspondencia también es permitido. Este procedimiento está regulado y debe ser solicitado con antelación.

Voto electrónico: Actualmente, Japón no tiene un sistema de votación electrónica a gran escala. El sistema de votación sigue siendo tradicional, utilizando papeletas físicas.

b) Tipo de voto

Los votantes reciben dos papeletas : Papeleta para la elección de candidatos en los distritos uninominales (289 escaños). Papeleta para la elección de un partido político en el sistema proporcional (176 escaños). En la papeleta de distritos uninominales , los votantes eligen a un candidato de su distrito. En la papeleta proporcional , eligen a un partido político, lo que determinará la asignación de escaños en función de los votos que reciba cada partido a nivel nacional.



c) Proceso de votación

Los votantes deben escribir el nombre de su candidato y/o agrupación de su preferencia en las papeletas.

Las papeletas son depositadas en una urna electoral, y el conteo de los votos se realiza en presencia de observadores para garantizar la transparencia y seguridad del proceso.

2. ¿Quiénes pueden votar en las elecciones japonesas?

a) Requisitos para votar

Para ser elegible para votar en las elecciones en Japón, se deben cumplir los siguientes requisitos:

Ciudadanía japonesa: Solo los ciudadanos japoneses pueden votar en las elecciones. Edad mínima: Los votantes deben ser mayores de 18 años. Japón bajó la edad mínima de votación de 20 a 18 años en 2016, lo que permite una mayor participación juvenil en las elecciones. Inscripción en el registro de votantes: Los votantes deben estar inscritos en el registro electoral (住民基本台帳, jūmin kihon daichō) de su municipio. Para votar, es necesario estar registrado en el área de residencia actual.

La inscripción al registro electoral se realiza automáticamente al alcanzar los 18 años si la persona está registrada como residente en Japón.

b) Exclusiones

Algunas personas no pueden votar:

Extranjeros: Los extranjeros que residen en Japón no tienen derecho a votar en las elecciones nacionales. Sin embargo, algunos municipios permiten que los residentes extranjeros con ciertos estatutos legales (como los de residentes permanentes) voten en elecciones locales. Personas con ciertas discapacidades mentales: Aquellos que son declarados incapaces por un tribunal de acuerdo con la ley japonesa no pueden votar. Personas privadas de su derecho al voto: Aquellos que han sido condenados por delitos graves y privados de sus derechos civiles por una sentencia judicial.

c) Voto en el extranjero

Los ciudadanos japoneses que viven en el extranjero también pueden votar en las elecciones. Para ello:

Deben registrarse en la embajada o consulado japonés en su país de residencia.

El proceso de votación se realiza por correo, siguiendo un procedimiento específico para asegurar que los votos sean emitidos y contados correctamente.

3. Horario de votación

En las elecciones nacionales, los centros de votación abren por lo general entre las 7:00 a.m. y las 8:00 p.m. , dependiendo de la ubicación.

Los votantes deben acudir en persona durante este horario para ejercer su derecho al voto.

4. Transparencia y seguridad

El proceso de votación es conocido por su transparencia y seguridad, con estrictas medidas para evitar el fraude. Además, Japón es conocido por tener un sistema electoral muy organizado, con recuentos de votos precisos y rápidos.

Resumen:

Los ciudadanos japoneses mayores de 18 años que estén registrados pueden votar.

Se emiten dos papeletas : una para elegir un candidato en el distrito uninominal y otra para elegir un partido en el sistema proporcional.

El voto es en persona o por correspondencia en el caso de residentes en el extranjero o personas con discapacidades.

Términos clave

Kanji Rōmaji Significado 衆院選 Shūinsen Elecciones a la Cámara Baja (de la Dieta) 立候補 Rikkōho Candidaturas, los candidatos que se postulan para las elecciones 小選挙区 Shōsenkyoku Distrito uninominal, el tipo de sistema electoral donde se elige a un solo candidato por cada distrito 比例代表 Hirei daihyō Representación proporcional, sistema electoral que asigna escaños basados en el porcentaje de votos obtenidos por los partidos políticos a nivel nacional 女性候補 Josei kōho Candidatas mujeres 選挙区 Senkyoku Distrito electoral, área o región desde donde se elige un candidato 競争率 Kyōsō-ritsu Tasa de competencia, el número de candidatos por cada escaño 自民党 Jimin-tō Partido Liberal Democrático (partido político japonés) 立憲民主党 Rikken Minshu-tō Partido Democrático Constitucional de Japón (partido político japonés) 日本維新の会 Nihon Ishin no Kai Partido de la Innovación de Japón (partido político japonés) 国民民主党 Kokumin Minshu-tō Partido Democrático Nacional (partido político japonés) 共産党 Kyōsantō Partido Comunista Japonés 新党 Shintō Nuevo partido (partido recién formado) 参政党 Sansei-tō Partido político nuevo que se presenta en las elecciones 衆議院 Shūgiin Cámara Baja de la Dieta de Japón, la cámara de la legislatura japonesa responsable de aprobar leyes y supervisar al gobierno 定数 Teisū Número fijo de escaños (en este contexto, se refiere a los 465 escaños disponibles para las elecciones de la Cámara Baja) 過半数 Kahan-sū Mayoría absoluta, el número necesario de escaños para tener control total (233 de 465 escaños en este caso) 解散 Kaisan Disolución, se refiere a la disolución de la Cámara Baja para convocar nuevas elecciones. Esta acción la realiza el Primer Ministro 物価高 Bukka-taka Aumento de los precios, relacionado con la inflación y los costos de vida 消費税 Shōhi-zei Impuesto al consumo, el impuesto sobre las ventas de bienes y servicios

