[gaikokujin] Viajar de noche, dormir con miedo

Nuevo arresto reabre debate sobre seguridad en buses nocturnos

📍Tōkyō | 29 de enero

En el interior silencioso de un autobús nocturno, cuando la mayoría de los pasajeros dormía confiando el cuerpo al vaivén del viaje, una joven rompió el silencio con una alerta que nadie espera hacer.

La policía informó que un hombre de 38 años, estudiante investigador universitario y de nacionalidad china, fue arrestado bajo sospecha de cometer actos obscenos contra una mujer que dormía a su lado durante un trayecto nocturno con destino a Tokio.

El detenido, Yang Han, cursaba estudios como investigador en la Universidad Prefectural de Shimane. Según la investigación, el incidente ocurrió en octubre del año pasado, mientras el autobús viajaba desde Okayama hacia Yokohama. La víctima, una mujer de 24 años, se encontraba dormida cuando sintió que una mano cruzaba el límite invisible del espacio personal.

Aunque ambos asientos estaban separados por una cortina divisoria, la mujer se percató de que el hombre habría introducido la mano dentro de su ropa interior y tocado su parte superior del cuerpo. Desconcertada y en estado de shock, soportó el resto del trayecto hasta Yokohama, donde descendió del autobús y dio aviso inmediato a la policía.

Durante el interrogatorio, el sospechoso negó los cargos. Según fuentes policiales, declaró:

“No recuerdo haberlo hecho a propósito”, rechazando así la acusación.

El caso ha vuelto a poner en primer plano una preocupación persistente en Japón: la seguridad de las mujeres en espacios cerrados y durante viajes nocturnos, donde el cansancio y el sueño reducen la capacidad de reacción. Para muchas pasajeras, el trayecto nocturno —pensado como un refugio de descanso— se convierte, en estos casos, en un espacio de vulnerabilidad.

Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer los hechos, mientras reiteran el llamado a denunciar cualquier conducta sospechosa, incluso si ocurre en silencio y en la oscuridad de la madrugada.

📚 Marco legal

Kanji Rōmaji Traducción Explicación clara 不同意わいせつ罪 Fudōi waisetsu-zai Delito de actos obscenos sin consentimiento Castiga los tocamientos sexuales realizados sin consentimiento, incluso si la víctima está dormida o inconsciente. 刑法 Keihō Código Penal Conjunto de leyes penales japonesas que tipifican delitos sexuales y sus sanciones. 逮捕 Taiho Arresto Medida por la cual la policía priva de libertad a un sospechoso durante la investigación. 容疑者 Yōgisha Sospechoso Persona investigada por la policía antes de una condena judicial. 否認 Hinin Negación Acto de rechazar o no admitir los cargos imputados.

📝 Punto clave:

Desde la reforma penal de 2023, no es necesario demostrar resistencia física. El simple hecho de no existir consentimiento —como en el caso de una persona dormida— configura delito.

🧩 Términos clave de la noticia

Término Significado en contexto 夜行バス (Yakō basu) Autobús nocturno de larga distancia, común por su bajo costo y viajes mientras se duerme. 就寝中 (Shūshin-chū) Estado de estar dormido; factor agravante al eliminar posibilidad de consentimiento. 隣の席 (Tonari no seki) Asiento contiguo; subraya la cercanía física forzada en espacios reducidos. カーテン Cortina divisoria 通報 Tsūhō

