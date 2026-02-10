[jisshitsu chingin]   Más yenes, menos poder de compra

El dilema japonés: empresas pagan más, pero los trabajadores compran menos

📍Tōkyō | 10 de febrero

En Japón, el salario nominal sigue subiendo sobre el papel, pero la vida cotidiana cuenta otra historia. Durante el último año, el ingreso en efectivo promedio por trabajador volvió a crecer, marcando su quinto año consecutivo al alza. Sin embargo, ese avance fue superado nuevamente por el aumento de los precios, provocando que el salario real —el que mide el poder adquisitivo— cayera por cuarto año seguido. Es el reflejo de una economía donde los números mejoran, pero el bolsillo no alcanza.

Según los datos preliminares publicados este 9 de febrero por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, basados en la Encuesta Mensual de Trabajo aplicada a más de 30 mil establecimientos con cinco o más empleados, el salario mensual promedio en 2025 fue de 355,919 yenes, un aumento interanual del 2.3%. El salario base (sueldo fijo y asignaciones regulares) subió 2.0%, hasta 267,551 yenes, mientras que los pagos especiales como bonos crecieron 3.8%, alcanzando 68,483 yenes mensuales en promedio. Aun así, descontando el impacto de la inflación, el salario real cayó 1.3% respecto al año anterior.

La tendencia negativa se consolida en el tiempo. El salario real ya había retrocedido 1.0% en 2022, 2.5% en 2023 y 0.3% en 2024, acumulando cuatro años consecutivos de pérdida de poder adquisitivo. Incluso en diciembre, tradicionalmente un mes fuerte por los bonos, el ingreso nominal aumentó 2.4% interanual, extendiendo a 48 meses la racha positiva. Sin embargo, el salario real volvió a caer 0.1%, encadenando 12 meses consecutivos en negativo.

Desde el Ministerio reconocen el dilema: los incrementos salariales impulsados por el shuntō (negociaciones salariales de primavera) y la escasez de mano de obra están empujando los sueldos al alza, pero la inflación sigue avanzando a un ritmo mayor. La atención ahora se centra en dos factores clave: si los precios logran estabilizarse y si las negociaciones salariales de este año conseguirán aumentos de base suficientes para romper, por fin, el ciclo de salarios reales en retroceso. En Japón, el salario crece… pero el costo de vivir crece más rápido.

🧾 Marco legal y términos clave

Kanji / Japonés Rōmaji Traducción al español Desglose y significado 毎月勤労統計調査 Maigetsu Kinrō Tōkei Chōsa Encuesta Mensual de Trabajo Estadística oficial que mide salarios, horas trabajadas y empleo. Es la base legal y técnica para evaluar ingresos laborales en Japón. 厚生労働省 Kōsei Rōdō-shō Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Autoridad responsable de la política laboral y salarial. Publica y valida los datos oficiales sobre empleo y salarios. 現金給与総額 Genkin Kyūyo Sōgaku Salario total en efectivo Incluye sueldo base, horas extra y bonos. No considera inflación. Es el salario “nominal”. 所定内給与 Shoteinai Kyūyo Salario base Sueldo fijo mensual sin horas extra. Indicador clave para evaluar aumentos estructurales. 特別に支払われた給与 Tokubetsu ni Shiharawareta Kyūyo Pagos especiales (bonos) Ingresos no regulares como bonificaciones. Suben rápido, pero no garantizan estabilidad. 実質賃金 Jisshitsu Chingin Salario real Salario ajustado por inflación. Mide el poder adquisitivo real del trabajador. 物価上昇 Bukka Jōshō Aumento de precios Incremento del costo de vida. Si supera el alza salarial, el trabajador pierde capacidad de compra. 春闘 Shuntō Negociaciones salariales de primavera Proceso anual de negociación colectiva entre sindicatos y empresas. Clave para definir aumentos de base. ベースアップ Bēsu Appu Aumento de salario base Incremento permanente del sueldo fijo. Es lo que puede revertir la caída del salario real.

