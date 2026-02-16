[kokunaisōseisan] Cinco años consecutivos de expansión nominal

Consumo, inversión en IA y exportaciones sostienen la economía japonesa pese a presión arancelaria y encarecimiento de la vida
📍Tōkyō | 16 de febrero
Japón vuelve a respirar. Tras meses de incertidumbre, el Gobierno confirmó este 16 de febrero que la economía japonesa registró un crecimiento anualizado del +0,2% en el periodo octubre-diciembre, marcando el primer avance en dos trimestres. Pero el dato más impactante no está solo en el trimestre: el PIB nominal de 2025 alcanzó un récord histórico de 662,7 billones de yenes, acumulando cinco años consecutivos de aumento.
El mensaje es claro: pese a la inflación, la economía no se detuvo. Se transformó.
📈 El récord histórico: 662 billones de yenes impulsados por la inflación y el consumo
El PIB nominal —que refleja el valor total de bienes y servicios a precios actuales— creció 4,5% interanual, alcanzando 662兆7885億円. Este aumento estuvo fuertemente influenciado por el alza de precios, especialmente en alimentos y bienes cotidianos.
En términos reales (ajustado por inflación), el PIB subió 1,1%, hasta los 590兆6759億円, regresando al terreno positivo tras un año en negativo.
🔎 Para entenderlo fácil:
-
Nominal = crecimiento incluyendo inflación.
-
Real = crecimiento descontando el efecto de los precios.
🛍️ Consumo privado: el motor que volvió a encenderse
El consumo individual —columna vertebral de la economía japonesa— creció:
-
📌 Nominal: +4,3% (351 billones de yenes)
-
📌 Real: +1,4% (308 billones de yenes)
En 2024, el escándalo de certificaciones en la industria automotriz afectó la confianza del consumidor. Sin embargo, en 2025 la tendencia cambió. A pesar del encarecimiento de productos básicos, el gasto familiar resistió.
El dato muestra algo importante: los japoneses están pagando más, pero también están comprando más.
🏭 Inversión empresarial: automatización y auge de la inteligencia artificial
La inversión en equipamiento y maquinaria aumentó:
-
📌 Nominal: +4,6% (122 billones de yenes)
-
📌 Real: +1,5% (105 billones de yenes)
El déficit de mano de obra empujó a las empresas a invertir en automatización y tecnologías de ahorro de personal. Además, la inversión relacionada con inteligencia artificial (AI) se mantiene sólida.
Japón está apostando fuerte por modernizar su aparato productivo.
🏠 Vivienda: el único sector con señales de enfriamiento real
Aunque la inversión en vivienda creció nominalmente +0,7%, en términos reales cayó -2,5%.
La razón: en abril de 2025 entraron en vigor estándares más estrictos de eficiencia energética, lo que provocó una “compra adelantada” en marzo. El efecto anual terminó siendo negativo.
🚗 Exportaciones resisten pese a presión de EE.UU.
Las exportaciones crecieron:
-
📌 Nominal: +3,4% (144 billones de yenes)
-
📌 Real: +2,9%
A pesar de las políticas arancelarias impulsadas por la administración de Donald Trump en Estados Unidos, los fabricantes japoneses lograron compensar el impacto ajustando modelos y reduciendo precios para absorber costos.
Las importaciones también aumentaron (real +4,0%), señal de una economía activa.
💴 Salarios: dos años consecutivos de aumentos superiores al 5%
Uno de los puntos más relevantes es el crecimiento sostenido de los salarios:
-
📌 Remuneración nominal de empleados: +3,7%
-
📌 Real (sin renta imputada): +0,4%
Por segundo año consecutivo, la combinación de aumento salarial base (ベースアップ) y alza periódica superó el 5%. Esto confirma que las negociaciones salariales están teniendo impacto real en los ingresos.
Sin embargo, el crecimiento real sigue siendo moderado frente a la inflación acumulada.
📊 Cuadro clave — Términos económicos en japonés
|Kanji
|Rōmaji
|Desglose
|Significado contextual
|国内総生産
|Kokunai Sōseisan
|国内 (interno) + 総 (total) + 生産 (producción)
|Producto Interno Bruto (PIB), valor total de bienes y servicios producidos en Japón
|名目GDP
|Meimoku GDP
|名目 (nominal)
|PIB nominal, incluye efecto de inflación
|実質GDP
|Jisshitsu GDP
|実質 (real)
|PIB real, descontando inflación
|個人消費
|Kojin Shōhi
|個人 (individual) + 消費 (consumo)
|Gasto de los hogares
|設備投資
|Setsubi Tōshi
|設備 (equipamiento) + 投資 (inversión)
|Inversión empresarial en maquinaria y tecnología
|住宅投資
|Jūtaku Tōshi
|住宅 (vivienda) + 投資 (inversión)
|Inversión en construcción y compra de viviendas
|輸出
|Yushutsu
|輸 (transportar) + 出 (salir)
|Exportaciones
|輸入
|Yunyū
|輸 (transportar) + 入 (entrar)
|Importaciones
|雇用者報酬
|Koyōsha Hōshū
|雇用者 (empleado) + 報酬 (remuneración)
|Masa salarial total de trabajadores
|物価高
|Bukka-daka
|物価 (precios) + 高 (alto)
|Inflación / encarecimiento del costo de vida
|省力化
|Shōryokuka
|省 (ahorro) + 力 (fuerza laboral) + 化 (convertir)
|Automatización o reducción de mano de obra
|ベースアップ
|Bēsu Appu
|Base + aumento
|Incremento salarial base permanente
📌 ¿Qué significa esto para residentes extranjeros en Japón?
-
📈 La economía está creciendo, pero parte del crecimiento es impulsado por precios más altos.
-
💴 Los salarios aumentan, pero el poder adquisitivo mejora lentamente.
-
🏭 Las empresas invierten en tecnología, lo que podría generar más empleos especializados.
-
🌏 El comercio exterior sigue siendo un pilar clave, incluso bajo presión geopolítica.
🧭 En pocas palabras
Japón no está en recesión. Está en transición.
El país logró romper la inercia negativa y registrar crecimiento por primera vez en dos trimestres. Sin embargo, el desafío no es crecer nominalmente, sino fortalecer el crecimiento real y sostenible.
El récord de 662 billones de yenes es histórico.
La pregunta ahora es: ¿se traducirá en mayor bienestar para las familias en 2026?
Seguiremos atentos. 📊🇯🇵
