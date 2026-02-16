[kokunaisōseisan] Cinco años consecutivos de expansión nominal

Consumo, inversión en IA y exportaciones sostienen la economía japonesa pese a presión arancelaria y encarecimiento de la vida

📍Tōkyō | 16 de febrero

Japón vuelve a respirar. Tras meses de incertidumbre, el Gobierno confirmó este 16 de febrero que la economía japonesa registró un crecimiento anualizado del +0,2% en el periodo octubre-diciembre, marcando el primer avance en dos trimestres. Pero el dato más impactante no está solo en el trimestre: el PIB nominal de 2025 alcanzó un récord histórico de 662,7 billones de yenes, acumulando cinco años consecutivos de aumento.

El mensaje es claro: pese a la inflación, la economía no se detuvo. Se transformó.

📈 El récord histórico: 662 billones de yenes impulsados por la inflación y el consumo

El PIB nominal —que refleja el valor total de bienes y servicios a precios actuales— creció 4,5% interanual, alcanzando 662兆7885億円. Este aumento estuvo fuertemente influenciado por el alza de precios, especialmente en alimentos y bienes cotidianos.

En términos reales (ajustado por inflación), el PIB subió 1,1%, hasta los 590兆6759億円, regresando al terreno positivo tras un año en negativo.

🔎 Para entenderlo fácil:

Nominal = crecimiento incluyendo inflación.

Real = crecimiento descontando el efecto de los precios.

🛍️ Consumo privado: el motor que volvió a encenderse

El consumo individual —columna vertebral de la economía japonesa— creció:

📌 Nominal: +4,3% (351 billones de yenes)

📌 Real: +1,4% (308 billones de yenes)

En 2024, el escándalo de certificaciones en la industria automotriz afectó la confianza del consumidor. Sin embargo, en 2025 la tendencia cambió. A pesar del encarecimiento de productos básicos, el gasto familiar resistió.

El dato muestra algo importante: los japoneses están pagando más, pero también están comprando más.

🏭 Inversión empresarial: automatización y auge de la inteligencia artificial

La inversión en equipamiento y maquinaria aumentó:

📌 Nominal: +4,6% (122 billones de yenes)

📌 Real: +1,5% (105 billones de yenes)

El déficit de mano de obra empujó a las empresas a invertir en automatización y tecnologías de ahorro de personal. Además, la inversión relacionada con inteligencia artificial (AI) se mantiene sólida.

Japón está apostando fuerte por modernizar su aparato productivo.

🏠 Vivienda: el único sector con señales de enfriamiento real

Aunque la inversión en vivienda creció nominalmente +0,7%, en términos reales cayó -2,5%.

La razón: en abril de 2025 entraron en vigor estándares más estrictos de eficiencia energética, lo que provocó una “compra adelantada” en marzo. El efecto anual terminó siendo negativo.





🚗 Exportaciones resisten pese a presión de EE.UU.

Las exportaciones crecieron:

📌 Nominal: +3,4% (144 billones de yenes)

📌 Real: +2,9%

A pesar de las políticas arancelarias impulsadas por la administración de Donald Trump en Estados Unidos, los fabricantes japoneses lograron compensar el impacto ajustando modelos y reduciendo precios para absorber costos.

Las importaciones también aumentaron (real +4,0%), señal de una economía activa.

💴 Salarios: dos años consecutivos de aumentos superiores al 5%

Uno de los puntos más relevantes es el crecimiento sostenido de los salarios:

📌 Remuneración nominal de empleados: +3,7%

📌 Real (sin renta imputada): +0,4%

Por segundo año consecutivo, la combinación de aumento salarial base (ベースアップ) y alza periódica superó el 5%. Esto confirma que las negociaciones salariales están teniendo impacto real en los ingresos.

Sin embargo, el crecimiento real sigue siendo moderado frente a la inflación acumulada.

📊 Cuadro clave — Términos económicos en japonés

Kanji Rōmaji Desglose Significado contextual 国内総生産 Kokunai Sōseisan 国内 (interno) + 総 (total) + 生産 (producción) Producto Interno Bruto (PIB), valor total de bienes y servicios producidos en Japón 名目GDP Meimoku GDP 名目 (nominal) PIB nominal, incluye efecto de inflación 実質GDP Jisshitsu GDP 実質 (real) PIB real, descontando inflación 個人消費 Kojin Shōhi 個人 (individual) + 消費 (consumo) Gasto de los hogares 設備投資 Setsubi Tōshi 設備 (equipamiento) + 投資 (inversión) Inversión empresarial en maquinaria y tecnología 住宅投資 Jūtaku Tōshi 住宅 (vivienda) + 投資 (inversión) Inversión en construcción y compra de viviendas 輸出 Yushutsu 輸 (transportar) + 出 (salir) Exportaciones 輸入 Yunyū 輸 (transportar) + 入 (entrar) Importaciones 雇用者報酬 Koyōsha Hōshū 雇用者 (empleado) + 報酬 (remuneración) Masa salarial total de trabajadores 物価高 Bukka-daka 物価 (precios) + 高 (alto) Inflación / encarecimiento del costo de vida 省力化 Shōryokuka 省 (ahorro) + 力 (fuerza laboral) + 化 (convertir) Automatización o reducción de mano de obra ベースアップ Bēsu Appu Base + aumento Incremento salarial base permanente

📌 ¿Qué significa esto para residentes extranjeros en Japón?

📈 La economía está creciendo, pero parte del crecimiento es impulsado por precios más altos. 💴 Los salarios aumentan, pero el poder adquisitivo mejora lentamente. 🏭 Las empresas invierten en tecnología, lo que podría generar más empleos especializados. 🌏 El comercio exterior sigue siendo un pilar clave, incluso bajo presión geopolítica.

🧭 En pocas palabras

Japón no está en recesión. Está en transición.

El país logró romper la inercia negativa y registrar crecimiento por primera vez en dos trimestres. Sin embargo, el desafío no es crecer nominalmente, sino fortalecer el crecimiento real y sostenible.

El récord de 662 billones de yenes es histórico.

La pregunta ahora es: ¿se traducirá en mayor bienestar para las familias en 2026?

Seguiremos atentos. 📊🇯🇵

©2026 NoticiasNippon