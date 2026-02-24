[sns] Polémica en el Shinkansen

Video de pasajeros extranjeros desata debate sobre normas culturales y convivencia

📍Tōkyō | 24 de febrero

Un video difundido en redes sociales ha generado una ola de comentarios y reacciones en Japón luego de mostrar a un grupo de pasajeros extranjeros —identificados en publicaciones como de nacionalidad india— consumiendo curry con las manos dentro de un vagón del Shinkansen. Las imágenes, grabadas aparentemente durante un trayecto interurbano, muestran bandejas desplegadas sobre las mesitas plegables, recipientes abiertos con alimentos especiados y gestos que algunos usuarios calificaron como “inapropiados para un tren de alta velocidad japonés”.

El texto superpuesto en japonés en el video señala:

「インドの方新幹線で本場のカレーは勘弁してぇ 🤮🤢 足も臭い 🤢」,

lo que puede traducirse como:

“Por favor, curry auténtico indio en el Shinkansen no… 🤮🤢 y encima los pies huelen 🤢”.

La frase, acompañada de emojis de náusea, ha sido criticada por sectores que consideran que el mensaje roza la generalización ofensiva.

📱 Reacciones divididas

En la plataforma X (antes Twitter) y otras redes, los comentarios se dividieron en tres grandes corrientes:

Crítica al comportamiento: Usuarios que señalan que el consumo de alimentos con olor fuerte —como curry especiado— puede incomodar a otros pasajeros en espacios cerrados, especialmente en trenes de larga distancia donde la ventilación es limitada. Defensa cultural: Internautas que recuerdan que en varias regiones del sur de Asia es habitual comer con las manos como práctica cultural y tradicional, y que ello no constituye una falta de higiene per se. Cuestionamiento del mensaje del video: Algunos comentarios denuncian que el texto añadido estigmatiza y fomenta prejuicios hacia comunidades extranjeras residentes o visitantes en Japón.











🚅 ¿Qué dicen las normas del Shinkansen?

El Shinkansen, operado principalmente por el grupo JR (Japan Railways), permite el consumo de alimentos a bordo. De hecho, es tradición comprar ekiben (駅弁) —cajas de comida regional— para disfrutar durante el trayecto. No obstante, no existe una norma explícita que prohíba alimentos con olores fuertes; la etiqueta social japonesa, más que la regulación formal, suele guiar el comportamiento en espacios públicos.

En la cultura ferroviaria japonesa prevalece el concepto de:

マナー (manā) – “buenos modales”

公共の場 (kōkyō no ba) – “espacio público”

周囲への配慮 (shūi e no hairyo) – “consideración hacia los demás”

La expectativa implícita es evitar acciones que puedan perturbar el ambiente compartido.

🌏 Convivencia multicultural bajo la lupa

El incidente ocurre en un contexto de creciente presencia extranjera en Japón, tanto por turismo como por migración laboral. El país atraviesa un proceso de transformación social en el que la convivencia multicultural plantea nuevos retos cotidianos: desde normas de reciclaje hasta costumbres alimentarias.

Especialistas en sociología consultados por medios locales en casos similares señalan que los conflictos culturales en espacios públicos suelen amplificarse en redes sociales, donde el recorte visual y el texto añadido pueden moldear la percepción colectiva más allá de los hechos objetivos.

🧭 Más allá del video

Hasta el momento, ninguna empresa ferroviaria ha emitido un comunicado oficial sobre el video. Tampoco se ha confirmado si hubo quejas formales durante el trayecto.

El debate, sin embargo, ha reabierto una pregunta recurrente en la sociedad japonesa contemporánea:

¿Dónde termina la libertad cultural individual y dónde comienza la responsabilidad colectiva en espacios compartidos?

En un país donde el silencio y la armonía social son valores profundamente arraigados, cada gesto público puede convertirse en símbolo de una conversación mayor sobre identidad, integración y respeto mutuo.

Marco legal

Kanji / Norma Rōmaji Traducción al español Alcance práctico 鉄道営業法 Tetsudō Eigyō Hō Ley de Operación Ferroviaria Marco general que regula la explotación y disciplina básica en ferrocarriles. 迷惑行為 Meiwaku kōi Actos que causan molestias Conductas que perturban a otros pasajeros; suele regularse vía reglamentos internos. 公共の秩序 Kōkyō no chitsujo Orden público Principio general para mantener armonía y seguridad en espacios compartidos. 軽犯罪法 Keihanzai Hō Ley de Faltas Menores Sanciona conductas que alteren la tranquilidad pública (casos extremos). 旅客営業規則 Ryokaku eigyō kisoku Reglamento de transporte de pasajeros Normas internas de cada operador (p. ej., condiciones de uso a bordo). 車内マナー Shanai manā Modales dentro del tren Directrices no penales; guías de comportamiento difundidas por operadores. 周囲への配慮 Shūi e no hairyo Consideración hacia los demás Principio cultural clave en la convivencia japonesa.

Nota: Comer a bordo está permitido (tradición del 駅弁 / Ekiben), pero se espera evitar olores fuertes o conductas que generen incomodidad. La intervención legal solo procedería si hubiera alteración real del orden o incumplimiento del reglamento del operador.

Términos clave

Término Rōmaji Desglose Significado en contexto 新幹線 Shinkansen 新 (nuevo) + 幹線 (línea troncal) Tren bala de alta velocidad. 公共空間 Kōkyō kūkan 公共 (público) + 空間 (espacio) Espacio compartido con normas implícitas. マナー Manā — (del inglés “manner”) Etiqueta social esperada. 文化的慣習 Bunkateki kanshū 文化 (cultura) + 的 (relativo a) + 慣習(costumbre) Práctica tradicional (p. ej., comer con la mano). 多文化共生 Tabunka kyōsei 多 (multi) + 文化 (cultura) + 共生(coexistencia) Convivencia multicultural. 迷惑 Meiwaku 迷 (confusión) + 惑 (perturbación) Molestia causada a terceros. 炎上 Enjō 炎 (llama) + 上 (arriba) “Incendio” digital; viralización polémica. 旅客 Ryokaku 旅 (viaje) + 客 (pasajero) Usuario del servicio ferroviario.

