[gaikokujin] brutal asalto en templo japonés

Ataque a monja anciana en templo de Tokio: policía detiene a sospechoso peruano tras rastrear una motocicleta

📍Tōkyō | 6 de marzo

En la quietud profunda de una madrugada de verano en el oeste de Tokio, la paz de un pequeño templo budista fue abruptamente quebrada por un violento ataque que hoy conmociona a la comunidad local. La Policía Metropolitana de Tokio confirmó la detención de un hombre de nacionalidad peruana acusado de irrumpir en un templo de la ciudad de Koganei (小金井市) y agredir brutalmente a la anciana monja que dormía en el interior del recinto.

El detenido fue identificado como Nakano Verástegui Alex Yuri (ナカノ・ベラステギ・アレックス・ユリ), ciudadano peruano. Según la investigación de la Policía Metropolitana de Tokio (警視庁), el sospechoso habría ingresado ilegalmente en el templo durante la madrugada de julio del año pasado, cuando el recinto permanecía cerrado y en silencio.

Dentro del edificio dormía la monja principal del templo, una mujer de más de 80 años, quien fue despertada violentamente cuando el intruso irrumpió en la habitación. De acuerdo con el informe policial, el sospechoso la golpeó repetidamente en el rostro y el abdomen, en un intento de intimidarla para robar dinero y objetos de valor del templo.

La anciana religiosa resistió el ataque pese a su avanzada edad. La agresión le provocó fracturas en las costillas y otras lesiones, diagnosticadas posteriormente como heridas que requerirán aproximadamente cuatro semanas de recuperación.

Sin embargo, la resistencia de la víctima frustró el robo. El agresor huyó del lugar sin lograr sustraer dinero ni pertenencias.

🚨 La pista clave: una motocicleta sospechosa

Durante meses, el caso permaneció bajo investigación mientras los agentes revisaban cámaras de seguridad de la zona. Fue precisamente una de esas grabaciones la que permitió reconstruir la huida del sospechoso.

Las cámaras captaron una motocicleta sospechosa abandonando el área del templo poco después del ataque, lo que permitió a los investigadores rastrear posibles vínculos hasta identificar al presunto responsable.

Tras reunir pruebas suficientes, la policía procedió finalmente a detener a Nakano Velastegui Alex Yuri, considerado el principal sospechoso del ataque.

⚖️ Investigación en curso

Hasta el momento, las autoridades no han revelado si el detenido admite o niega las acusaciones. La policía mantiene abierta la investigación para esclarecer todos los detalles del incidente, incluyendo el motivo exacto del ataque y si el sospechoso había estudiado previamente el templo como posible objetivo de robo.

Los templos budistas de barrios residenciales japoneses suelen ser espacios tranquilos, donde sacerdotes y monjas viven en recintos anexos al templo, lo que hace que este tipo de ataques resulte particularmente alarmante para la comunidad.

Vecinos de la zona de Koganei, una ciudad generalmente considerada tranquila dentro del área metropolitana de Tokio, expresaron sorpresa y preocupación ante un crimen ocurrido en un lugar tradicionalmente asociado con la espiritualidad y la calma.

📊 Términos clave de la noticia

Kanji / Japonés Rōmaji Desglose Significado 住職 jūshoku 住 (residir) + 職 (cargo) Abad o sacerdote principal de un templo 寺 tera templo budista Templo religioso 強盗未遂 gōtō misui 強盗 (robo con violencia) + 未遂 (intento) Intento de robo violento 侵入 shinnyū 侵 (invadir) + 入 (entrar) Intrusión ilegal 暴行 bōkō 暴 (violencia) + 行 (acto) Agresión física 防犯カメラ bōhan kamera 防犯 (prevención del crimen) + cámara Cámara de seguridad 警視庁 Keishichō policía metropolitana de Tokio Autoridad policial de Tokio

⚖️ Posibles delitos investigados

Los investigadores consideran que el caso podría encuadrarse en varios delitos graves del Código Penal japonés:

強盗致傷 (gōtō chishō) — robo con lesiones

強盗未遂 (gōtō misui) — intento de robo violento

住居侵入 (jūkyo shinnyū) — allanamiento de morada

Dependiendo de la tipificación final, las penas en Japón pueden superar los 5 a 15 años de prisión si se confirma el robo violento con lesiones.

