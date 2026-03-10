[sns] “¡Trump, Netanyahu arigato!”

Iraníes celebran ataques de EE. UU. e Israel frente a la embajada estadounidense en Tokio

📍Tokyo | 10 de marzo

En un episodio que refleja la profunda fractura política dentro de la diáspora iraní, cerca de 170 ciudadanos iraníes residentes en Japón se congregaron cerca de la embajada de Estados Unidos en el distrito de Minato, Tokio, para realizar una manifestación poco común: aplaudir públicamente los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La protesta fue organizada por un grupo de iraníes que afirma luchar por la libertad política en su país natal y que rechaza abiertamente al régimen de la República Islámica dirigido por el líder supremo Alí Jamenei. Durante la concentración, los participantes corearon consignas como “Thank you, President Trump” y “Free Iran”, mientras sostenían retratos del expresidente estadounidense Donald Trump, del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, y también del príncipe heredero exiliado Reza Pahlavi, figura simbólica de la monarquía derrocada en la revolución iraní de 1979.

Uno de los participantes, el iraní residente en Japón Nasir Harvizi, tomó el micrófono para expresar un mensaje contundente:

“Los edificios pueden reconstruirse. Pero para expulsar al régimen islámico y a los terroristas de Irán, solo el poder de Estados Unidos e Israel puede lograrlo”.

Los manifestantes insistieron en que su postura refleja el sentir de muchos ciudadanos dentro de Irán que, según afirmaron, ven en los ataques extranjeros una oportunidad para debilitar al régimen teocrático. Durante la protesta, música y cánticos acompañaron la manifestación, e incluso se escucharon canciones celebrando la eventual caída del líder supremo Jamenei.

Otro portavoz del grupo, Salar Ghadiri, denunció que la voz de los opositores iraníes suele ser ignorada en los medios japoneses. En su discurso afirmó que cuando el líder supremo muera “muchos iraníes celebrarán”, argumentando que incluso personas que han sufrido pérdidas durante bombardeos prefieren el fin del régimen antes que su continuidad.

El acto también puso de relieve la presencia de símbolos de la oposición histórica al sistema islámico. Entre los carteles se encontraba la imagen de Reza Pahlavi, hijo del último sha de Irán, quien desde su exilio en Estados Unidos ha manifestado su intención de liderar una transición política si el actual sistema colapsa.

Aunque las manifestaciones de la diáspora iraní en Japón se han repetido en los últimos años —especialmente durante protestas contra la represión de mujeres en Irán—, este tipo de concentraciones rara vez recibe amplia cobertura mediática. Para los participantes, sin embargo, el mensaje era claro: la lucha contra el régimen de Teherán no se limita a Oriente Medio, sino que también se expresa en comunidades iraníes dispersas por el mundo, incluso en las calles de Tokio.







🧭 Tabla de términos clave de la noticia

Kanji / término Rōmaji Desglose Significado 在日イラン人 Zainichi Iranjin 在日 (residentes en Japón) + イラン人 (iraníes) Iraníes que viven en Japón デモ集会 Demo shūkai デモ (manifestación) + 集会 (reunión) Manifestación o protesta pública 米国大使館 Beikoku Taishikan 米国 (Estados Unidos) + 大使館 (embajada) Embajada de Estados Unidos 最高指導者 Saikō shidōsha 最高 (supremo) + 指導者 (líder) Líder supremo del Estado イスラム革命体制 Isuramu kakumei taisei イスラム (Islam) + 革命 (revolución) + 体制 (régimen) Sistema político surgido tras la Revolución Islámica 空爆 Kūbaku 空 (aire) + 爆 (bombardeo) Ataque aéreo 亡命 Bōmei 亡 (huir) + 命 (vida) Exilio político 王制 Ōsei 王 (rey) + 制 (sistema) Sistema monárquico 独裁者 Dokusai-sha 独裁 (dictadura) + 者 (persona) Dictador

