[iran kiki] Tensión en Ormuz sacude el mercado

Liberación histórica de reservas petroleras sacude los mercados energéticos mundiales

📍Tōkyō | 11 de marzo

En medio de una creciente tensión geopolítica en Medio Oriente y de las graves perturbaciones en el flujo global de petróleo, los países miembros de la Agencia Internacional de Energía (IEA) anunciaron una decisión sin precedentes: la mayor liberación coordinada de reservas estratégicas de petróleo en la historia del organismo. La medida contempla la salida al mercado de aproximadamente 400 millones de barriles de crudo, una intervención extraordinaria destinada a contener la volatilidad de los precios y evitar una crisis energética global.

La decisión se produce tras el agravamiento del conflicto en la región del Golfo Pérsico y el impacto directo en el estrecho de Ormuz, una arteria energética vital por donde normalmente circula cerca de una cuarta parte del comercio marítimo mundial de petróleo. La interrupción parcial del tránsito de buques petroleros y el aumento del riesgo para las rutas marítimas provocaron un salto abrupto en los precios internacionales del crudo, generando alarma entre gobiernos y mercados financieros.

Ante este escenario, los 32 países miembros de la IEA activaron el mecanismo de emergencia que permite liberar petróleo almacenado en reservas estratégicas nacionales. Estas reservas fueron creadas tras la crisis petrolera de 1973 precisamente para responder a situaciones de interrupción del suministro global.

Según la organización, el objetivo de la medida es inyectar rápidamente grandes volúmenes de petróleo en el mercado internacional, reforzando la oferta disponible y enviando una señal clara de estabilidad a los mercados energéticos. Con ello se busca frenar la escalada de precios del crudo que amenaza con trasladarse a los costos del transporte, la electricidad y los combustibles para los consumidores.

La intervención también tiene una dimensión estratégica para países altamente dependientes del petróleo importado, como Japón, que obtiene más del 90 % de su crudo desde Medio Oriente. Cualquier perturbación prolongada en el estrecho de Ormuz podría afectar directamente la seguridad energética del archipiélago y provocar un aumento inmediato en los precios de la gasolina, el diésel y el queroseno.

Funcionarios de la IEA subrayaron que la situación seguirá siendo monitoreada de cerca. Si el conflicto regional continúa afectando el suministro mundial de crudo, no se descartan nuevas intervenciones coordinadas en el mercado energético internacional.

Mientras tanto, la liberación histórica de reservas busca ganar tiempo y evitar que la crisis energética se transforme en un nuevo shock económico global.

En síntesis

📊 Términos clave de la noticia

Kanji / Inglés Rōmaji Significado 国際エネルギー機関 Kokusai Enerugī Kikan Agencia Internacional de Energía (IEA) 石油備蓄 Sekiyu bichiku Reservas estratégicas de petróleo 協調放出 Kyōchō hōshutsu Liberación coordinada 原油価格 Genyu kakaku Precio del petróleo ホルムズ海峡 Horumuzu kaikyō Estrecho de Ormuz エネルギー安全保障 Enerugī anzen hoshō Seguridad energética

