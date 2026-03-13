[sns] Debate sobre normas culturales en Japón

Video de turistas con altavoz en el cruce de Shibuya reabre discusión sobre respeto y convivencia en espacios públicos

📍Tōkyō | 13 de marzo

En pleno corazón de la capital japonesa, el icónico cruce de Shibuya (渋谷スクランブル交差点) volvió a convertirse en escenario de polémica. Un video difundido en redes sociales muestra a un grupo de extranjeros atravesando el paso peatonal mientras reproducen música a alto volumen desde un altavoz portátil, en medio de la multitud que cruzaba ordenadamente una de las intersecciones más transitadas del mundo.

La escena, aparentemente registrada durante la noche, muestra a los visitantes caminando entre los peatones con una maleta equipada con un potente parlante luminoso. Mientras el flujo de personas continúa con normalidad, varios transeúntes japoneses miran con sorpresa la situación, poco habitual en un espacio público donde predomina la discreción y el respeto por el entorno.

El video rápidamente se viralizó en X (antes Twitter) y otras plataformas japonesas, donde numerosos usuarios expresaron su incomodidad. Muchos comentarios señalaron que el comportamiento contrasta con una de las normas sociales más arraigadas en Japón: evitar generar ruido innecesario en espacios compartidos, especialmente en zonas concurridas.

Algunos internautas criticaron lo que consideran una falta de sensibilidad cultural por parte de ciertos visitantes, mientras que otros recordaron que el auge del turismo internacional en Japón también está generando nuevos choques de costumbres en lugares emblemáticos.

El cruce de Shibuya, que puede llegar a recibir miles de peatones en cada cambio de semáforo, es uno de los símbolos urbanos más reconocidos del país y un punto habitual de grabación para creadores de contenido y turistas. Sin embargo, episodios como este reabren la discusión sobre los límites del entretenimiento en espacios públicos y la importancia de comprender las normas sociales del país anfitrión.

Aunque el incidente no implicó intervención policial ni reportes de altercados, el debate refleja una preocupación creciente en Japón sobre el comportamiento de algunos visitantes en zonas altamente transitadas.

Mientras el país continúa promoviendo el turismo internacional, muchos residentes subrayan que disfrutar de Japón también implica adaptarse a su cultura de respeto, armonía y convivencia silenciosa en el espacio público.

⚖️ Marco legal relacionado con ruidos y comportamiento en espacios públicos en Japón

Kanji Rōmaji Traducción / Explicación 軽犯罪法 Keihanzaihō Ley de Delitos Menores. Norma que sanciona conductas consideradas perturbadoras del orden público, como causar molestias en espacios públicos o generar disturbios sin llegar a ser un delito grave. 軽犯罪法 第1 条 Keihanzaihō Dai- ichijō Artículo 1 de la Ley de Delitos Menores. Enumera conductas que pueden ser castigadas cuando perturban la tranquilidad pública. 公共 の 静穏 を 害する 行為 Kōkyō no seion o gai suru kōi Actos que perturban la tranquilidad pública. Puede aplicarse a comportamientos ruidosos o molestos en lugares compartidos. 迷惑 防止 条例 Meiwaku Bōshi Jōrei Ordenanza de prevención de molestias. Regulaciones locales ( por ejemplo en Tokio) que sancionan comportamientos que incomodan a otras personas en espacios públicos. 東京 都 迷惑 防止 条例 Tōkyōto Meiwaku Bōshi Jōrei Ordenanza de prevención de molestias del Gobierno Metropolitano de Tokio. Incluye restricciones sobre actos que alteren el orden público o causen molestias. 公共 の 場所 Kōkyō no Basho Lugar público. Espacios accesibles a todos, como calles, estaciones o cruces peatonales. 騒音 Sōon Ruido excesivo. Puede ser regulado cuando afecta la tranquilidad de los ciudadanos. 秩序 維持 Chitsujo Iji Mantenimiento del orden. Principio que guía la actuación policial en espacios públicos. 警察官 職務 執行 法 Keisatsukan Shokumu Shikkōhō Ley sobre el ejercicio de funciones policiales. Permite a la policía intervenir o advertir cuando una conducta perturba el orden público. 注意・ 指導 Chūi / Shidō Advertencia o orientación policial. Medida habitual antes de imponer sanciones en casos leves.

💡 Contexto importante en Japón

En situaciones como reproducir música a volumen muy alto en lugares concurridos (por ejemplo 渋谷スクランブル交差点 — Shibuya Scramble Crossing), la policía generalmente no detiene inmediatamente a las personas, pero puede:

emitir advertencias (注意)

solicitar bajar el volumen o retirarse del lugar

aplicar sanciones si se considera acto molesto o perturbación del orden público

Esto refleja un principio clave de la sociedad japonesa:

公共の秩序と静けさの維持 (Kōkyō no chitsujo to shizukesa no iji)

➡️ Mantener el orden y la tranquilidad en los espacios públicos.

En síntesis

📚 Términos clave de la noticia

Kanji Rōmaji Desglose Significado 渋谷 スクランブル 交差点 Shibuya Sukuranburu Kōsaten 渋谷 ( Shibuya, distrito de Tokio) + スクランブル ( scramble) + 交差点 ( intersección) Cruce peatonal múltiple de Shibuya, uno de los más transitados del mundo 外国 人 Gaikokujin 外国 ( país extranjero) + 人 ( persona) Persona extranjera 大 音量 Dai- onryō 大 ( grande) + 音量 ( volumen de sonido) Volumen muy alto 音楽 Ongaku 音 ( sonido) + 楽 ( placer / música) Música 拡声 器 / スピーカー Kakuseiki / Supīkā 拡声 ( amplificar sonido) + 器 ( instrumento) Altavoz o parlante 迷惑 行為 Meiwaku Kōi 迷惑 ( molestia) + 行為 ( acto / comportamiento) Acto que causa molestias a otros 公共 の 場 Kōkyō no Ba 公共 ( público) + 場 ( lugar) Espacio público マナー Manā préstamo del inglés “ manner” Normas de comportamiento o etiqueta social 炎上 Enjō 炎 ( llamas) + 上 ( elevarse) Viralización negativa o escándalo en redes SNS Esu Enu Esu abreviatura de Social Networking Service Redes sociales 観光 客 Kankōkyaku 観光 ( turismo) + 客 ( visitante) Turista 文化 の 違い Bunka no Chigai 文化 ( cultura) + 違い ( diferencia) Diferencias culturales 秩序 Chitsujo concepto único Orden social 静けさ Shizukesa 静 ( silencio / calma) + さ ( sufijo nominal) Tranquilidad o silencio 共存 Kyōzon 共 ( juntos) + 存 ( existir) Convivencia

💡 Expresión japonesa muy usada en este tipo de noticias

Kanji Rōmaji Significado 「 公共 の 場 では 静か に」 Kōkyō no ba de wa shizuka ni “ En los espacios públicos se debe mantener silencio o calma”

©2026 Noticias Nippon