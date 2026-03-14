[kitachōsen] nueva provocación

Corea del Norte lanza múltiples misiles balísticos hacia el Mar del Japón

📍Tōkyō | 14 de marzo

En una nueva demostración de tensión militar en la península coreana, el gobierno de Japón confirmó que Corea del Norte lanzó varios misiles balísticos alrededor de las 13:24 de hoy desde su costa occidental, dirigiéndolos hacia el noreste en dirección al Mar de Japón.

Según el análisis preliminar realizado en coordinación entre Japón, Estados Unidos y Corea del Sur, los proyectiles alcanzaron una altura máxima aproximada de 80 kilómetros y recorrieron unos 340 kilómetros antes de caer en el mar, fuera de la zona económica exclusiva (EEZ) japonesa.

Las autoridades japonesas indicaron que no se han reportado daños ni incidentes relacionados con aeronaves o embarcaciones que navegaban en la zona. Tras el lanzamiento, el gobierno activó los protocolos de seguridad habituales y emitió avisos preventivos a barcos y aviones que transitaban cerca del área donde se estimó el impacto de los misiles.

La primera ministra Takaichi fue informada inmediatamente del incidente, y ordenó a las autoridades tres acciones prioritarias:

Reforzar al máximo la recopilación y el análisis de información para entender la naturaleza del lanzamiento. Proporcionar información rápida y precisa a la población japonesa. Garantizar la seguridad de aeronaves y embarcaciones, además de preparar al país ante cualquier eventualidad.

Ante la gravedad del episodio, el Centro de Gestión de Crisis de la Oficina del Primer Ministro (官邸危機管理センター) activó la Oficina de Medidas para la Situación de Corea del Norte, reuniendo a un equipo de emergencia compuesto por diferentes ministerios para coordinar la respuesta del gobierno.

Paralelamente, el Ministerio de Defensa de Japón ordenó intensificar la vigilancia y monitoreo militar, manteniendo una coordinación estrecha con Estados Unidos y Corea del Sur para seguir el desarrollo de la situación y analizar los datos de radar y satélite obtenidos tras el lanzamiento.

Tokio calificó el acto como una grave amenaza para la paz y la seguridad de Japón, de la región y de la comunidad internacional. El gobierno japonés subrayó además que los lanzamientos de misiles balísticos de Corea del Norte violan las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, por lo que presentó una protesta formal y una fuerte condena diplomática contra Pyongyang.

Las autoridades aseguraron que seguirán vigilando de cerca cualquier nueva actividad militar norcoreana y prometieron informar inmediatamente al público si se detecta nueva información relevante.

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