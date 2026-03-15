[sakkā] japonesas mundialistas

Vendaval Nadeshiko: Japón aplasta 7-0 a Filipinas y asegura su décimo Mundial consecutivo rumbo a Brasil 2027

📍Sídney | 15 de marzo

La tarde futbolística terminó convertida en una auténtica exhibición de poder ofensivo. La selección femenina de Japón, conocida mundialmente como Nadeshiko Japan, arrasó 7-0 a Filipinas en los cuartos de final de la Copa Asiática Femenina de la AFC, torneo que además sirve como clasificación para el Mundial Femenino de 2027. Con esta victoria aplastante, Japón no solo avanzó a semifinales, sino que aseguró su décima participación consecutiva en la Copa del Mundo, que se celebrará en Brasil.

Desde el inicio del encuentro, el equipo japonés dominó completamente el ritmo del partido frente a un rival que optó por una defensa muy retrasada con línea de cinco jugadoras. El control del balón y las constantes combinaciones por las bandas fueron desgastando poco a poco a la defensa filipina. Sin embargo, el primer gol tardó en llegar debido a la resistencia defensiva y a varias intervenciones de la portera rival.

La presión constante finalmente dio frutos al minuto 45 del primer tiempo. Tras un tiro de esquina ejecutado por 林穂之香 (Hayashi Honoka), la defensa filipina no logró despejar con claridad y 田中美南 (Tanaka Mina) aprovechó el rebote para empujar el balón de cabeza y abrir el marcador. Apenas unos instantes después, en el tiempo añadido, 古賀塔子 (Koga Tōko) apareció nuevamente en otro córner para conectar un potente cabezazo y poner el 2-0 antes del descanso.

En la segunda mitad el partido se transformó en un vendaval ofensivo japonés. 千葉玲海菜 (Chiba Remina), que había ingresado desde el banquillo, anotó el tercer gol tras una rápida llegada por el área. Poco después llegó uno de los momentos más emotivos del encuentro: 松窪真心 (Matsukubo Manaka) marcó su primer gol con la selección nacional, tras una brillante jugada individual en la que superó a dos defensoras antes de disparar con fuerza.

La goleada continuó ampliándose. 古賀塔子 volvió a aparecer para marcar su segundo gol del partido, mientras que la joven promesa 谷川萌々子 (Tanikawa Momoko) añadió otro tanto. Finalmente, 植木理子 (Ueki Riko) selló el 7-0 definitivo, sumando su tercer partido consecutivo anotando y alcanzando cinco goles en el torneo.

Las cifras del partido reflejan la enorme superioridad japonesa: 48 disparos a portería, dominio territorial casi absoluto y una presión constante que nunca permitió a Filipinas salir con claridad de su campo. Con este resultado, Nadeshiko Japan confirma su condición de potencia en el fútbol femenino asiático y mantiene viva la ilusión de conquistar nuevamente el título continental.

El próximo desafío llegará el 18 de marzo, cuando Japón se enfrente a Corea del Sur en las semifinales del torneo. El conjunto surcoreano llega tras golear 6-0 a Uzbekistán, por lo que se espera un duelo de alta intensidad entre dos de las selecciones más fuertes del continente.

Mientras tanto, el fútbol femenino japonés celebra otro hito histórico: diez Mundiales consecutivos, una señal de continuidad, talento y una generación que sigue alimentando el legado de las campeonas del mundo de 2011.

🏆 Resultados recientes de Japón en el torneo

Fecha Partido Resultado 4 marzo Japón vs Chinese Taipei 2-0 7 marzo Japón vs India 11-0 10 marzo Japón vs Vietnam 4-0 15 marzo Japón vs Filipinas (cuartos) 7-0 18 marzo Japón vs Corea del Sur Semifinal 21 marzo Final Por definir

📘 Términos clave del reportaje

Kanji / término Rōmaji Desglose Significado 女子アジアカップ joshi ajia kappu 女子 (femenino) + アジア (Asia) + カップ(copa) Copa Asiática femenina 準々決勝 junjun kesshō 準 (semi) + 々 (repetición) + 決勝 (final) Cuartos de final ベスト4 besuto fō ベスト (mejor) + 4 Clasificación a semifinales なでしこジャパン Nadeshiko Japan なでしこ (flor símbolo de elegancia japonesa) + Japón Selección femenina japonesa 代表初ゴール daihyō hatsu gōru 代表 (selección nacional) + 初 (primero) + ゴール Primer gol con la selección 先発 senpatsu 先 (primero) + 発 (salida) Titulares iniciales コーナーキック kōnā kikku préstamo del inglés Tiro de esquina シュート shūto préstamo del inglés Disparo a portería ワールドカップ wārudo kappu préstamo del inglés Copa del Mundo

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