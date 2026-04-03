[nanmin shinsei] cifras récord y menos aprobaciones

Japón acelera revisión de solicitudes de asilo

📍Tōkyō | 3 de abril

En medio de una creciente presión sobre su sistema migratorio, Japón ha alcanzado un nuevo máximo histórico en el procesamiento de solicitudes de refugio.

Según datos oficiales de la Agencia de Servicios de Inmigración (出入国在留管理庁), durante el año fiscal Reiwa 7 (2025), se resolvieron más de 14 mil solicitudes de asilo, lo que representa un incremento de aproximadamente 1,7 veces respecto al año anterior.

Este aumento no responde a una mayor apertura, sino a una política deliberada de aceleración de procesos impulsada por el controvertido “Plan Cero de Inmigrantes Ilegales” (不法滞在者ゼロプラン).

El resultado revela una realidad contundente: solo 183 personas fueron reconocidas como refugiadas, mientras que alrededor de 9 mil solicitudes fueron rechazadas y unas 5 mil fueron retiradas por los propios solicitantes. Es decir, más del 98% de los casos no culminaron en protección internacional, lo que vuelve a colocar a Japón entre los países desarrollados con menor tasa de reconocimiento de refugiados.

📊 Cambios en el perfil de solicitantes

El informe también evidencia un cambio significativo en las nacionalidades predominantes. Por primera vez, Tailandia encabeza la lista con 1,556 solicitudes, seguida de Myanmar (1,490) e India (959). En contraste, países que anteriormente lideraban las solicitudes han experimentado caídas abruptas:

Sri Lanka: de 2,455 a 905 solicitudes (reducción a un tercio)

Turquía: de 1,223 a 683 solicitudes (casi la mitad)

Estos descensos coinciden con el endurecimiento de los controles y el aumento de deportaciones, lo que sugiere un efecto disuasivo directo de las nuevas políticas migratorias.

⚖️ “B案件”: la nueva categoría que redefine el asilo

Uno de los elementos más polémicos es el incremento de los llamados “casos B” (B案件), es decir, solicitudes consideradas sin fundamento de protección. Bajo el nuevo enfoque del gobierno, estos casos son procesados de forma prioritaria y rápida, reduciendo drásticamente el tiempo de permanencia legal de los solicitantes.

Esta clasificación ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre el riesgo de evaluaciones superficiales y posibles devoluciones a contextos de peligro.

🚨 El impacto del “Plan Cero”: rapidez vs. protección

El trasfondo de este cambio es claro: el gobierno japonés busca impedir que personas en situación irregular utilicen la solicitud de refugio como mecanismo para evitar la deportación. Según las autoridades, un número significativo de solicitantes rechazaba regresar a su país alegando estar en proceso de asilo.

El “Plan Cero” introduce medidas clave:

Procesamiento acelerado de solicitudes

Clasificación temprana de casos sin mérito

Facilitación de deportaciones incluso durante procesos en curso

Desde el gobierno se sostiene que estas medidas ya están mostrando resultados. Sin embargo, expertos advierten que el equilibrio entre eficiencia administrativa y protección humanitaria está cada vez más inclinado hacia el control migratorio.

🧾 TÉRMINOS CLAVE

Kanji Rōmaji Desglose Significado 難民申請 nanmin shinsei 難民 (refugiado) + 申請 (solicitud) Solicitud de asilo 不認定 funintei 不 (no) + 認定 (reconocimiento) Rechazo de solicitud 取り下げ torisage 取り (retirar) + 下げ (bajar) Retiro voluntario de solicitud 出入国在留管理庁 shutsunyūkoku zairyū kanrichō 出入国 (entrada/salida) + 在留(residencia) + 管理 (gestión) Agencia de Inmigración 不法滞在者ゼロプラン fuhō taizaisha zero puran 不法 (ilegal) + 滞在者 (residente) + ゼロ (cero) Plan para eliminar inmigración irregular B案件 B anken B (categoría) + 案件 (caso) Caso considerado sin base de asilo

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