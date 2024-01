[KŌHAKU UTA GASSEN] registró un récord de audiencia a la baja

TOKIO.- El «Kōhaku Uta Gassen» (Concurso de Canciones Rojo y Blanco) de NHK, un popular programa de fin de año en Japón, registró en su 74ª edición unas tasas de audiencia históricamente bajas.

Según Video Research, la segunda parte del programa, transmitida la última noche del año, alcanzó una audiencia promedio del 31.9% en la región de Kanto (32.5% en Kansai), la más baja registrada hasta la fecha. Esto supone una disminución de 2.4 puntos porcentuales respecto al récord anterior de 34.3% en 2021.

La primera parte del programa, que comenzó a las 7:20 p.m., registró un 29.0% en Kanto (27.5% en Kansai), marcando la primera vez que la audiencia cae por debajo del 30%.

Las tasas de audiencia individual fueron del 22.0% para la primera parte (21.3% en Kansai) y del 23.5% para la segunda parte (25.6% en Kansai).

El programa fue presentado por personalidades como Hiroiki Ariyoshi, Kanna Hashimoto y Minami Hamabe. Contó con actuaciones de nuevos artistas y artistas establecidos, incluyendo a New School Leaders, ano, Nogizaka46, Stray Kids, NiziU, Hiromi Go, SEVENTEEN, Yo Oizumi, y la unidad «Hamaiku» formada por Erika Ikuta y Ryūichi Hamaya de Kamaitachi. También se presentaron Mrs. GREEN APPLE, MISAMO (unidades de miembros japoneses de TWICE), Ran Ito, entre otros.

Además, hubo actuaciones especiales por el centenario de Disney, Queen + Adam Lambert, y YOSHIKI. El programa concluyó con actuaciones de Masaharu Fukuyama y MISIA, y la victoria fue para el equipo rojo (Aka Gumi).

Una característica notable de esta edición fue la ausencia de artistas de la agencia Johnny & Associates, tras el escándalo de acoso y abuso sexual de su fundador contra jóvenes talentos.

