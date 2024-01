[NOTOHANTŌ JISHIN] noble gesto de panificadoras

TOKIO.- Tras el devastador terremoto en la península de Noto, ha habido una significativa movilización de apoyo con alimentos de todo el país.

Un aspecto notable de esta ayuda es la provisión de pan, que ha captado mucha atención en las redes sociales.

Las imágenes de camiones de Yamazaki Baking Co. siendo descargados por miembros de las Fuerzas de Autodefensa han resonado en las redes.

La ayuda ha sido coordinada por un grupo de la industria de panaderos, compuesto por tres grandes empresas: Yamazaki Baking Co., Shikishima Baking Co., y Fujipan Co. Hasta el momento, han proporcionado una emergencia de apoyo de 115,000 comidas.

Según representantes de la Asociación Japonesa de la Industria del Pan y Yamazaki Baking Co., en caso de desastre, la asociación actúa como intermediaria entre el gobierno y sus empresas miembro, coordinando cantidades y sistemas de suministro para entregar el pan a las áreas afectadas.

La asociación recibió una solicitud de apoyo alimentario urgente del gobierno la mañana después del terremoto. Las tres empresas respondieron rápidamente, aumentando la producción en una fábrica en Nagoya para entregar un total de 115,000 comidas, incluyendo panes dulces y panes con relleno salado.

Un portavoz de la asociación mencionó que el pan es ideal para el apoyo de emergencia debido a su facilidad de consumo y su naturaleza higiénica.

El transporte fue realizado por camiones de la compañía y proveedores asociados, con la colaboración de proveedores de materias primas y fabricantes de cajas de cartón, mostrando un esfuerzo conjunto de toda la industria.

Yamazaki Baking Co. entregó 7,700 panes el día 2 y 40,000 panes el día 3 al Centro de Exposiciones Industriales de la Prefectura de Ishikawa.

La empresa ha reafirmado en su sitio web su compromiso con la provisión de alimentos de emergencia durante grandes desastres, citando ejemplos anteriores como el terremoto de Hanshin-Awaji, el terremoto de Niigata Chuetsu, y más recientemente, los terremotos de Kumamoto y Hokkaido.

Con daños significativos a casas y carreteras, y réplicas continuas, el apoyo alimentario es un desafío importante. La asociación ha recibido solicitudes de apoyo adicional y está trabajando en ello. Yamazaki Baking Co. ha declarado su intención de continuar respondiendo a estas solicitudes en la medida de lo posible.

EL DATO

La cuenta oficial de la Prefectura de Ishikawa en una red social publicó imágenes de los camiones de Yamazaki Baking Co. siendo descargados, generando expresiones de gratitud y emoción en línea. La gente agradece y se siente reconfortada al ver la ayuda llegando.