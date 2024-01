[KASAI] incendio en Mejiro Goten

TOKIO.- Un incendio consumió la antigua residencia del ex primer ministro Tanaka Kakuei ubicado en la capital nipona.

Al promediar las 3:20 p.m. de hoy lunes se informó de humo proveniente de las cercanías del inmueble ubicado en el barrio de Mejiro del distrito tokiota de Bunkyō.

Según la estación de policía de Ōtsuka de la Agencia de Policía Metropolitana de Tokio, el fuego destruyó aproximadamente 800 metros cuadrados del edificio de dos pisos dentro del terreno de la antigua residencia.

En el momento del incendio, Tanaka Makiko , la hija mayor del ex primer ministro y ex ministra de Asuntos Exteriores, y su esposo, el ex inistro de Defensa Tanaka Naoki, estaban en la propiedad, pero no resultaron heridos.

Tanaka Makiko informó que estaba ofreciendo osenko (incienso) en el edificio donde comenzó el incendio.

La Agencia de Bomberos de Tokio y la estación de policía de Ōtsuka están investigando la causa del incendio.

La antigua residencia, conocida como «Mejiro Goten», fue un lugar central para peticiones y visitas de políticos, especialmente entre 1972 y 1974, cuando Tanaka Kakuei era jefe de gobierno.

Era un lugar clave en la política nacional y simbolizaba la política de influencia monetaria del ex mandatario durante la era Showa.

EL DATO

Durante el escándalo Lockheed, este lugar fue donde se ofrecieron los sobornos, y Tanaka fue arrestado en julio de 1976 por la División Especial de Investigaciones de la Fiscalía del Distrito de Tokio.

©NoticiasNippon