[KATSUDŌ KYŪSHI] Matsumoto suspenderá actividades

TOKIO.- La compañía de entretenimiento Yoshimoto Kogyo anunció que el comediante Matsumoto Hitoshi (60) suspenderá sus actividades profesionales tras una serie de informes mediáticos relacionados con acusaciones de agresión sexual en su contra.

El mes pasado, la revista semanal Shukan Bunshun informó que Matsumoto, miembro del popular dúo cómico Downtown, había obligado a mujeres a realizar actos sexuales en el pasado.

Yoshimoto Kogyo indicó que se han publicado numerosos artículos sobre las apariciones de Matsumoto en televisión desde el reportaje de la revista.

Matsumoto ha expresado su deseo de «enfrentar varios artículos y centrarse en la litigación», dijo la compañía.

REACCIONES

Este anuncio inesperado durante un fin de semana largo ha llevado a las cadenas de televisión, donde el integrante del dúo cómico «Downtown» tiene siete programas regulares, a buscar soluciones urgentes.

Actualmente, Matsumoto participa en siete programas regulares, tanto en solitario como en su dúo cómico. Además, participa en numerosos programas especiales. El mismo día del anuncio, alrededor de las 7:30 p.m., se estaba transmitiendo en TBS «Dream East-West Comedy Battle 2024». Seguido por «Crazy Journey», otro programa en el que Matsumoto aparece regularmente, que se emitió a las 9:45 p.m.

TBS, que también transmite «Wednesday’s Downtown», explicó que están considerando cómo proceder con futuras emisiones. Fuji TV, que transmite «Matsu to Nakai» y «Hitoshi Matsumoto Presents: Delicious Booze-Friendly Stories», también dijo que está revisando sus opciones. Aunque se informó que Matsumoto tenía programada una aparición en «Wide Na Show», la situación aún está siendo confirmada.

Nippon Television, que transmite «Downtown’s This is No Task for Kids!», dijo que no hay nada decidido aún. Yomiuri TV, responsable de «Downtown DX», y ABC TV, que transmite «Detective! Night Scoop», también declararon que su respuesta a la situación está aún por determinarse.

Los programas regulares suelen grabarse con anticipación, por lo que es probable que haya algunos episodios ya grabados, pero aún no se ha decidido si se emitirán. Queda por ver si Masatoshi Hamada (60), el otro miembro de Downtown, aparecerá solo o si se buscará un sustituto, lo que probablemente generará confusión durante algún tiempo.

EL DATO

Según Yoshimoto Kogyo, «Matsumoto está preocupado de que si continúa con sus actividades de entretenimiento, causará muchos problemas y cargas a muchas personas involucradas».

