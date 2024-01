[KINENBI] efemérides 26 de enero

TOKIO.- ¿Qué se celebra o conmemora hoy viernes 26 de enero en el archipiélago nipón?

BUNKAZAI BŌKA DĒ 「 文化財防火デー 」

DÍA DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS DE BIENES CULTURALES

En 1949 (Showa 24) se registró un incendio en el templo budista de Hōryū-ji (法隆寺) ubicado en la prefectura de Nara.

El edificio de madera más antiguo existente en el mundo sufrió la pérdida de doce murales pintados en el período Hakuho.

El incidente obligó a las autoridades a promulgar la Ley de Protección de los Bienes Culturales.

Hoy los bomberos realizarán simulacros de incendio en la totalidad de inmuebles incluidos en la lista del patrimonio cultural.

KORĀGEN NO HI 「 コラーゲンの日」

DÍA DEL COLÁGENO

En 1960 (Showa 35), Nishihara Tomio, investigador de Nippon Leather Co., Ltd. (hoy Nippi Co., Ltd.) logró solubilizar el colágeno y solicitó una patente.

La solubilización del colágeno, que puede unir los tejidos conectivos, ha facilitado su uso en cosméticos y alimentos.

Para conmemorar el logro, la Nippi Collagen Cosmetics Co., Ltd., líder en el mercado nacional de colágeno estableció la celebración.

KETAI APURI NO HI 「 携帯アプリの日 」

DÍA DE LA APLICACIÓN MÓVIL

En 2001 (Heisei 13) la NTT DoCoMo lanzó el servicio del aplicativo móvil «i-appli» 「iアプリ」que permitía a sus usuarios disfrutar de una variedad de juegos y herramientas.

Luego otros operadores de telefonía hicieron lo propio. J-Phone, lanzó en junio de ese año el «aplicativo Java» 「Javaアプリ」y un mes después KDDI presentó el aplicativo EZ 「EZアプリ」

Para conmemorar los lanzamientos, Spicy Soft Co., Ltd., que desarrolla varios negocios de aplicaciones móviles, estableció la celebración que se encuentra certificada y registrada por la Nihon Kinembi Kyokai.

FURO NO HI 「 風呂の日 」

DÍA DEL BAÑO

Establecida en 1985 (Showa 60) por Tokyo Gas para promover que las familias disfruten de un relajante baño en sus hogares.

La celebración se realiza los días 26 de cada mes. ¿La razón? Es la combinación de palabras 「ふ(2) -“fu”」+ 「ろ(6) – “ro”」= 「ふろ – “furo” (baño」.

Hoy los onsen (establecimientos de aguas termales) y sento (baños públicos) se suman a la celebración ofreciendo promociones especiales.

© Noticias Nippon