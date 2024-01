[KINEMBI] ¿qué se celebra hoy?

TOKIO.- ¿Qué se celebra o conmemora hoy sábado 27 de enero en el archipiélago nipón?

KOKKISEITEI KINEMBI [国旗制定記念日] – ( DÍA DEL ESTABLECIMIENTO DE LA BANDERA)

Establecida en 1870 (Meiji 3) para conmemorar que el diseño de la bandera nacional. Para ello se aprobó el Decreto 57 que especificaba cómo y quién izaba la bandera además cómo debía hacerse.

La bandera japonesa actual, es la “Bandera de Nissho» (Nisshōki) promulgada el 13 de agosto de 1999 en la Ley de Bandera e Himno Nacional.

También se le conoce como Hinomaru (日の丸) “disco solar”. La relación de aspecto era de 2: 3 y el diámetro del círculo rojo era de tres quintos de la longitud.

Según al protocolo, la bandera debe izarse desde el amanecer hasta la puesta de sol pero a las escuelas y negocios se les permite izarla desde su apertura hasta el cierre.

KYŪKON NO HI [ 求婚の日] – (DÍA DE LA PROPUESTA MATRIMONIAL)

En 1883 (Meiji 16) se publicó el primer aviso de un cortejo en un periódico en el archipiélago nipón.

Fue en Ise Shimbun y Mie Nippo donde un ciudadano identificado como Nakao Katsusaburō publicó un singular aviso.

“Ahora que me he divorciado de quien era mi esposa. Busco a una joven que tenga entre 17 y 25 años de edad para casarme. No interesa su condición económica”. Una mujer de 19 años de edad aceptó la propuesta.

Desde entonces los avisos de cortejo se popularizaron en los diarios de todo el país. Hoy algunos nipones propondrán matrimonio a sus parejas.

MŌTSUĀRUTO NO TANJŌBI [ モーツァルトの誕生日] – CUMPLEAÑOS DE MOZART

En 1756 nació en Salzburgo (Austria), el compositor y pianista Wolfgang Amadeus Mozart, maestro del Clasicismo y uno de los músicos más influyentes en la historia mundial.

Se le conoce también por su agitada biografía personal, caracterizada por la rebeldía, las conspiraciones en su contra y su prematuro fallecimiento.

Personaje rebelde e impredecible, prefiguró la sensibilidad romántica convirtiéndose en uno de los primeros compositores que intentaron vivir al margen del mecenazgo de nobles y religiosos.

Además su carácter anárquico y ajeno a las convenciones le generó la enemistad de sus competidores y le provocó dificultades en su vida.

TSUNA NO HI [ ツナの日] – DÍA DEL ATÚN

Los 27 de cada mes se celebra el “Día del atún”. Instaurada por la Asociación Japonesa de Comerciantes de Atún para promover su consumo.

La fecha es resultante de la combinación de palabras 「ツ(2) -TSU」+ 「ナ(7) -NA」= 「ツナ-TSUNA」que significa atún en japonés.

KYŌ WA NAN NO HI

Eventos históricos significativos que ocurrieron un día como hoy:

1. 2011 (Año 23 de la era Heisei): el volcán Shinmoedake entró en erupción por primera vez en 52 años. Se encuentra ubicado en el límite entre las prefecturas de Kagoshima y Miyazaki.

2. 2008 (Año 20 de la era Heisei): Hashimoto Toru, el nuevo candidato independiente, que era tanto celebridad como abogado, ganó las elecciones para gobernador de la prefectura de Osaka.

3. 1993 (Año 5 de la era Heisei): Akebono Tarō, nacido en Hawái, fue promovido a Yokozuna, convirtiéndose en el primer gran campeón de origen extranjero en la historia del sumo.

4. 1977 (Año 52 de la era Showa): La diseñadora de moda Mori Hanae se convirtió en la primera persona de origen asiático en ser miembro de la Alta Costura de París.

