[SHINSHŌHIN] nuevas comidas congeladas en AEON

TOKIO.- La cadena de supermercados AEON lanzó una nueva serie de comidas congeladas diseñadas para servir como plato principal en una sola porción.

Se trata de «Top Value Best Price Gattsuri Meshi x Gattsuri Meshi», iniciativa que surge debido al creciente interés en alimentos congelados que no solo son convenientes y fáciles de preparar, sino que también ofrecen un valor agregado al poder constituir un plato principal completo.

La demanda de los consumidores de comidas más sustanciosas y variadas, incluso para almuerzos individuales que incluyan pasta, arroz y guarniciones, ha sido un factor importante para este lanzamiento.

Estos productos, que combinan populares carbohidratos como pasta y doria, se presentan en porciones de 400 a 420 gramos, lo que los convierte en algunas de las opciones más abundantes de la marca Top Value.

La primera fase, lanzada el 17 de enero, incluye tres variedades: «Bibimbap & Yangnyeom Chicken», que combina bibimbap coreano con pollo al estilo yangnyeom; «Napolitan & Milano-style Doria with Hamburger», que mezcla platos occidentales populares con hamburguesa; y «Peperoncino & Garlic Rice with Roasted Chicken», que une peperoncino con mucho ajo y arroz al ajo, coronado con pollo asado.

La segunda fase, que comenzará el 21 de febrero, presentará tres nuevas opciones con un énfasis en sabores asiáticos y porciones generosas: «Fried Rice-style Rice & Soupless Dan Dan Noodles with Fried Chicken», «Butter Chicken Curry & Beef Bowl», y «Chinese Bowl & Mapo Tofu with Oil-Drizzled Chicken-style Fried Chicken».

EL DATO

Estos productos estarán disponibles en las tiendas AEON, AEON Style, y Maxvalu a nivel nacional, cada uno a un precio de 537 yenes.

