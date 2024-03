[NINTENDO] nuevo filme inspirado en Super Mario

KIOTO.- El gigante de los videojuegos Nintendo Co. dio cuenta que está produciendo una nueva película animada basada en la popular serie de videojuegos Super Mario.

A través de un comunicado precisa que nueva película animada de Super Mario contará con Chris Meledandri, fundador y director de Illumination, y Shigeru Miyamoto, director representativo y fellow de Nintendo, como productores conjuntos.

Aaron Horvath y Michael Jelenic serán los directores, mientras que Matthew Fogel se encargará del guion.

Universal Pictures y Nintendo financiarán la producción de la película, y Universal Pictures se encargará de su distribución en todo el mundo.

Aún no se sabe si la nueva película será una secuela de la película de «The Super Mario Bros. Movie», lanzada el pasado abril, que se convirtió en la segunda película animada más taquillera en la historia de los ingresos en el mundo.

«Nintendo continuará sus esfuerzos para producir entretenimiento único y llevarlo a tantas personas como sea posible«, destacó.

EL DATO

La fecha de estreno en cines de esta nueva película animada de Super Mario está programada para el 3 de abril de 2026 en muchos países y regiones, incluyendo los Estados Unidos. También se planea estrenar en cines en otros países y regiones durante abril de 2026.

SOBRE ILLUMINATION

Fundada en 2007 por Chris Meledandri, es una de las empresas líderes en la industria del entretenimiento, conocida por producir algunas de las franquicias animadas más exitosas del cine, como Despicable Me, además de películas de eventos animados que han roto récords, como The Super Mario Bros. Movie, Dr. Seuss’ The Lorax, Dr. Seuss’ The Grinch, The Secret Life of Pets y Sing. Entre los trabajos de Illumination se encuentran tres de las diez películas animadas más taquilleras de todos los tiempos. Los personajes memorables y el atractivo global de sus marcas, que resuenan con relevancia cultural, han generado más de 9 mil millones de dólares en ingresos en todo el mundo. Illumination mantiene una asociación exclusiva con Universal Pictures para financiación y distribución. Entre los futuros lanzamientos de Illumination se incluye Despicable Me 4.

SOBRE NINTENDO

Nintendo Co., Ltd., con sede en Kyoto, Japón, fue fundada en 1889 y desde el lanzamiento de la consola Family Computer en 1983, ha estado desarrollando, produciendo y vendiendo hardware y software de juegos dedicados, representados actualmente por Nintendo Switch. Nintendo ha distribuido más de 800 millones de unidades de hardware y más de 5.6 mil millones de unidades de software en todo el mundo, creando a través de su enfoque integrado de hardware y software franquicias icónicas como Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda, Metroid, Animal Crossing, Pikmin y Splatoon. Nintendo continúa comprometido con la «creación de entretenimiento innovador» y se esfuerza por brindar experiencias que hagan sonreír a las personas a través de consolas de juegos, móviles, películas, parques temáticos y más, ofreciendo esas experiencias a clientes de todo el mundo.

