[KINENBI] Hōsō kinenbi

TOKIO.- Hoy viernes 22 de marzo se conmemora el Hōsō Kinenbi en el archipiélago nipón.

Fue establecido por la Asociación de Radiodifusión de Japón (NHK) en 1943.

Este día marca la ocasión en 1925 cuando la corporación de radiodifusión de Tokio, que ahora es la estación de radiodifusión de NHK en Tokio, inició la primera transmisión de radio provisional en Japón.

Un estudio temporal se instaló en la Escuela Superior de Ingeniería de Tokio en Shibaura, y a las 9:30 a.m., el locutor Kyoda Takeo hizo la primera transmisión con las palabras «Ah, ah, ah, ¿pueden oírme? JOAK, JOAK, aquí es la radiodifusión de Tokio. Buenas tardes, empezaremos a transmitir ahora».

Originalmente, la emisión estaba programada para comenzar el 1 de marzo, pero el único transmisor de radiodifusión en Japón que tenían previsto comprar fue adquirido por la estación de radiodifusión de Osaka, que también estaba en preparación.

Por lo tanto, la estación de Tokio tuvo que usar un transmisor del Instituto de Investigación Eléctrica de Tokio, modificado para la radiodifusión.

Sin embargo, el 26 de febrero, el Ministerio de Comunicaciones (más tarde el Ministerio de Correos) determinó que las instalaciones de radiodifusión no estaban completas, y no se podía empezar la transmisión el 1 de marzo como se había anunciado.

No obstante, con el deseo de comenzar la primera transmisión de radio en Japón antes que Osaka, Tokio inició su transmisión bajo la etiqueta de «transmisión de prueba» con el permiso del Ministerio, comenzando así el 1 de marzo.

El 22 de marzo, recibieron la licencia oficial y comenzaron las transmisiones provisionales, seguidas por las transmisiones regulares desde el monte Atagoyama el 12 de julio.

La estación de Osaka comenzó su transmisión provisional el 1 de junio de ese año.

NHK

La Asociación de Radiodifusión de Japón, conocida por sus siglas en inglés como NHK (Nippon Hōsō Kyōkai), es el único operador de radiodifusión pública en Japón.

Inició operaciones el 22 de marzo de 1925 cuando la corporación Tokyo Broadcasting Station inició sus transmisiones de prueba, y ese mismo año, Osaka y Nagoya también establecieron estaciones.

El 6 de agosto de 1926, estas tres estaciones se unificaron bajo la recién formada corporación Nippon Hōsō Kyōkai.

Con el tiempo, se establecieron estaciones en todo Japón, expandiendo la disponibilidad de la radiodifusión a nivel nacional. Durante la guerra, NHK fue utilizada como medio de propaganda. Después de la guerra, bajo la supervisión de las fuerzas aliadas, se implementaron reformas en el sistema de radiodifusión.

En junio de 1950, con la promulgación de la Ley de Radiodifusión, NHK fue reestructurada como una corporación especial.

En febrero de 1953, comenzó la primera transmisión de televisión en Japón.

En diciembre de 1957 iniciaron las transmisiones experimentales de FM, y en enero de 1959 se lanzó el canal de televisión educativa.

En septiembre de 1960, NHK comenzó las transmisiones en color, en 1987 introdujo la radiodifusión por satélite, y en 2000, las transmisiones digitales por satélite. En 2003 comenzaron las transmisiones digitales terrestres.

Actualmente, NHK opera múltiples canales de radio y televisión, incluyendo NHK Radio Primera Cadena, NHK Radio Segunda Cadena, NHK FM, NHK General TV, NHK Educational TV, NHK BS1, NHK BS Premium, NHK BS4K y NHK BS8K a nivel nacional.

Internacionalmente, ofrece NHK World Japan, NHK World Radio Japan, NHK World TV (en inglés), NHK World Premium (en japonés), y NHK Huayu Shijie (un servicio en internet en chino).

KINENBI

¿Qué se celebra cada 22 de mes ?

«Shōtokēki no hi»

El «Día del Pastel de Fresa» fue establecido por la pastelería occidental Cowbell en Sendai en el año 2007. La elección del día 22 de cada mes para celebrar esta fecha se basa en un juego visual con el calendario: observando cómo el número 15 está ubicado justo arriba del 22 en la mayoría de los diseños de calendarios, similar a la forma en que las fresas se colocan en la parte superior de los pasteles de fresa, simbolizando así la posición de la fresa en el pastel.

«Kinen no hi»

«Día de No Fumar», fue instaurado por la Red Académica para la Promoción de la No Fumación, un grupo dedicado a fomentar la cesación del tabaquismo. La elección del número 22 como el día para esta celebración se deriva de un juego de palabras en japonés: el número «2» se asemeja al kanji de «cisne» (スワン, «suwan»), que fonéticamente se relaciona con «吸わん» («suwan» o «no fumar»). Por tanto, el día «22» representa un llamado reiterado a «no fumar, no fumar», haciendo énfasis en la importancia de esta iniciativa de salud pública.

KYŌ WA NAN NO HI

¿ Qué ocurrió un día como hoy?

2009 (Heisei 21)

La antigua residencia del ex primer ministro Yoshida Shigeru, ubicada en Oiso, Prefectura de Kanagawa, fue completamente destruida por un incendio. La pérdida de este edificio histórico supuso un golpe para la memoria cultural y política de Japón.

2004 (Heisei 16)

Haru Urara, un caballo de carreras conocido por su larga serie de derrotas, se convirtió en un símbolo nacional de perseverancia y esperanza. A pesar de acumular 106 derrotas consecutivas, la monta del famoso jinete Take Yutaka en una de sus carreras captó la atención y el corazón de todo el país, resaltando la importancia del esfuerzo continuo frente al fracaso.

1970 (Showa 45)

Se celebró la primera edición del Campeonato Nacional de Bowling Profesional Femenino de Japón, con Nakayama Ritsuko proclamándose campeona. Este evento marcó un hito importante en el deporte profesional femenino japonés, destacando el crecimiento y reconocimiento del bowling como deporte competitivo.

1934 (Showa 9)

– El Consejo de Investigación del Idioma Nacional del Ministerio de Educación presentó una propuesta al gobierno para estandarizar la pronunciación del nombre del país como «Nippon». Aunque esta recomendación no fue adoptada oficialmente en ese momento, refleja un episodio significativo en la estandarización y la política lingüística de Japón.

A TENER EN CUENTA

La frase 放送記念日 en rōmaji es «Hōsō Kinenbi», y su significado en español es «Día Conmemorativo de la Radiodifusión».

