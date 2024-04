[KINENBI] Kokusai Kodomo no Hon no Hi

TOKIO.- Hoy martes 2 de abril se celebra el Kokusai Kodomo no Hon no Hi en el archipiélago nipón.

Esta celebración fue establecida en 1967 por el Consejo Internacional de Libros para Jóvenes (IBBY, por sus siglas en inglés), con sede en Basilea, Suiza.

La fecha fue elegida para conmemorar el nacimiento del escritor danés Hans Christian Andersen (1805–1875).

Tiene como propósito fomentar la lectura entre los niños y promover la comprensión internacional a través de la literatura infantil.

Cada año, una sección nacional de IBBY tiene la responsabilidad de ser el país anfitrión y de crear un mensaje y un póster para difundir globalmente.

Por ejemplo, en 2021, la sección de Estados Unidos (USBBY) estuvo a cargo, y el tema del mensaje fue «The music of words».

En Japón, la sección japonesa de IBBY (JBBY) prepara versiones en japonés de estos materiales y los distribuye, publicándolos en su sitio web y enviándolos a bibliotecas públicas.

Además, se organiza la «Semana del Libro Ilustrado» alrededor de esta fecha, extendiéndose del 27 de marzo al 9 de abril, promoviendo aún más la lectura entre los niños.

Otras organizaciones en Japón, como la «Sociedad para el Encuentro entre Niños y Libros», también establecen días para fomentar la lectura infantil.

A TENER EN CUENTA

La frase en japonés «国際子どもの本の日» se translitera al rōmaji como «Kokusai Kodomo no Hon no Hi».

Desglosando cada parte:

«国際» (Kokusai) significa «Internacional».

«子ども» (Kodomo) significa «Niños» o «Infantil».

«の» (no) es un partícula posesiva que indica pertenencia, similar a ‘de’ en español.

«本» (Hon) significa «Libro».

«の日» (no Hi) significa «Día de».

Por lo tanto, «Kokusai Kodomo no Hon no Hi» se traduce directamente como «Día Internacional del Libro de los Niños», refiriéndose a una jornada dedicada a fomentar la lectura y el amor por los libros entre los niños a nivel mundial.

KYŌ WA NAN NO HI

¿Qué ocurrió un día como hoy?

2001 (Heisei 13) : En las Grandes Ligas de béisbol, el jugador japonés Suzuki Ichiro, un jardinero de los Seattle Mariners, hizo su debut en la temporada regular en un partido contra los Oakland Athletics, logrando dos hits en su primera aparición. Ichiro se destacó por ser el primer jugador de posición japonés en las Grandes Ligas, marcando un hito significativo en la historia del béisbol.

: En las Grandes Ligas de béisbol, el jugador japonés Suzuki Ichiro, un jardinero de los Seattle Mariners, hizo su debut en la temporada regular en un partido contra los Oakland Athletics, logrando dos hits en su primera aparición. Ichiro se destacó por ser el primer jugador de posición japonés en las Grandes Ligas, marcando un hito significativo en la historia del béisbol. 1993 (Heisei 5) : Se inauguró el Fukuoka Dome, el primer estadio en Japón con un techo retráctil, representando una innovación importante en la infraestructura deportiva del país. Este estadio se convirtió en un emblema de la modernidad y la tecnología aplicadas al deporte en Japón.

: Se inauguró el Fukuoka Dome, el primer estadio en Japón con un techo retráctil, representando una innovación importante en la infraestructura deportiva del país. Este estadio se convirtió en un emblema de la modernidad y la tecnología aplicadas al deporte en Japón. 1951 (Showa 26) : Se emitió el billete de 500 yenes en Japón, con el retrato de Iwakura Tomomi, una figura significativa en la modernización y la restauración Meiji del país. Este billete simbolizó un paso más en el desarrollo económico y financiero de Japón posguerra.

: Se emitió el billete de 500 yenes en Japón, con el retrato de Iwakura Tomomi, una figura significativa en la modernización y la restauración Meiji del país. Este billete simbolizó un paso más en el desarrollo económico y financiero de Japón posguerra. 1934 (Showa 9): Comenzó la gran restauración de la era Showa en el templo de Horyu-ji, uno de los tesoros nacionales y patrimonios mundiales de Japón, conocido por ser uno de los templos de madera más antiguos del mundo. Los trabajos de restauración, que incluyeron el comedor y el Salón Fino, se extendieron hasta el 4 de noviembre de 1985, asegurando la preservación del templo para futuras generaciones.

