[PĀTONĀ SEIDO] Hyogo ya reconoce unión LGBT

HYOGO.- El gobierno prefectural de Hyogo inició un sistema de asociación que reconoce las uniones civiles de personas del mismo sexo.

Este sistema tiene como objetivo ayudar en situaciones en las que las parejas del mismo sexo enfrentaban dificultades anteriormente.

Por ejemplo, casos en los que no podían mudarse a viviendas públicas por no ser considerados familia, situaciones en las que se negaba a uno de los miembros de la pareja información sobre la condición médica del otro mientras estaba hospitalizado, o momentos en los que no podían firmar documentos importantes cuando su pareja era hospitalizada de emergencia.

Fue el propio gobernador Saito Motohiko, entregó los primeros certificados de asociación a una pareja residente en Kobe.

Uno de los miembros de la pareja comentó: «Una vez, cuando iba a ser operado, mi pareja tuvo que firmar un formulario, pero el personal del hospital preguntó si tenía algún familiar de sangre que pudiera firmar. Entendieron nuestra situación en ese momento, pero estábamos muy preocupados por el futuro. Estos certificados nos brindan algo de consuelo».

El gobernador Saito expresó: «Como gobierno de la prefectura de Hyogo, queremos decirle a todo el mundo que estamos trabajando para hacer un lugar donde todo tipo de personas puedan vivir cómodamente. Seguiremos trabajando para difundir este sistema y ayudar a la gente a comprenderlo mejor».

EN TODO JAPÓN

Desde el 1 de abril, al menos 42 entidades locales, incluyendo cinco prefecturas (Aichi, Nara, Hyogo, Tokushima y Oita), han introducido el sistema de «partenariado».

Con estas adiciones, el número total de autonomías que han adoptado el sistema asciende a 440. La distribución por regiones incluye:

Hokkaido: Kushiro, Muroran, Abashiri, Shari, Kiyosato, Koshimizu, Ozora.

Kushiro, Muroran, Abashiri, Shari, Kiyosato, Koshimizu, Ozora. Iwate: Ofunato, Kitakami, Rikuzentakata, Kuji, Shiwa, Hiraizumi.

Ofunato, Kitakami, Rikuzentakata, Kuji, Shiwa, Hiraizumi. Chiba: Kimitsu.

Kimitsu. Saitama: Nagatoro

Nagatoro Fukui: Ono.

Ono. Aichi: Inuyama, Higashiura, Takefu, Fusō.

Inuyama, Higashiura, Takefu, Fusō. Shiga: Kusatsu, Nagahama.

Kusatsu, Nagahama. Nara: Heguri.

Heguri. Hyogo: La prefectura de Hyogo, Miki, Shisō, Minamiawaji.

La prefectura de Hyogo, Miki, Shisō, Minamiawaji. Okayama: Akaiwa.

Akaiwa. Hiroshima: Shōbara, Kitahiroshima.

Shōbara, Kitahiroshima. Yamaguchi: Yamaguchi, Abu.

Yamaguchi, Abu. Tokushima: La prefectura de Tokushima, Komatsushima.

La prefectura de Tokushima, Komatsushima. Oita: La prefectura de Oita, Usa, Saiki, Yufu, Himeshima.

La prefectura de Oita, Usa, Saiki, Yufu, Himeshima. Miyazaki: Takachiho.

Este sistema, que apoya y reconoce las uniones de parejas, principalmente de la comunidad LGBT, no solo contribuye a la protección de los derechos de estas parejas sino que también fomenta un ambiente de mayor inclusión y respeto hacia la diversidad en la sociedad japonesa.

A TENER EN CUENTA

El término «パートナー制度» se transcribe en romaji como «pātonā seido» y significa «Sistema de Parejas» o «Régimen de Parejas» en español. Este sistema o régimen se refiere generalmente a un marco legal o institucional diseñado para reconocer las relaciones de parejas, incluyendo a menudo, pero no exclusivamente, a las parejas del mismo sexo o a otras parejas que no se ajustan a las definiciones tradicionales del matrimonio.

En un contexto detallado, el «pātonā seido» permite que las parejas que no pueden o eligen no casarse obtengan un reconocimiento oficial de su unión. Aunque este sistema no suele conferir todos los derechos legales asociados con el matrimonio, proporciona ciertos beneficios y reconocimientos legales y sociales, tales como:

Reconocimiento de la pareja en contextos administrativos y legales.

Posibilidad de tomar decisiones médicas en nombre de la pareja en situaciones de emergencia.

Acceso a beneficios en servicios y programas que reconocen la pareja, como descuentos familiares en servicios o la designación de la pareja como beneficiaria en seguros de vida.

El «pātonā seido» es particularmente significativo en contextos donde las parejas no heterosexuales enfrentan barreras legales y sociales para el reconocimiento de sus relaciones. Este sistema representa un paso hacia la igualdad de derechos, ofreciendo un marco a través del cual las parejas pueden obtener cierto grado de reconocimiento y protección legal, aunque varía en alcance y forma dependiendo de la jurisdicción específica.

