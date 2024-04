[ENTĀ] Nodojiman desde Hokkaido

TOKIO.- Hoy el popular concurso de canto NHK Nodojiman se emitirá desde el norte del archipiélago nipón.

Detalles:

Día: domingo 7 de abril

Hora: 12:15 p.m.

Lugar: Engaru (Hokkaido)

Invitados: Miyama Hiromi y Hanzaki Yoshiko

Conducción: Ninomiya Naoki

TEMAS A INTERPRETARSE

♫ Mela! / Ryokuoushoku Shakai

♫ Kokoro Odoru / nobodyknows+

♫ Fuyu no Inazuma / Alice

♫ HOT LIMIT / T.M.Revolution

♫ Eikan wa Kimi ni Kagayaku / Ito Hisamitsu

♫ Olivia wo Kikinagara / Anri

♫ Koi… Jōnen / Miyama Hiroshi

♫ Miserarete / Judy Ongg

♫ HANABI / Mr.Children

♫ Fuseki / Hazaki Mizuko

♫ Pop Virus / Hoshino Gen

♫ Switch On! / Tsuchiya Anna

♫ Chijō no Hoshi / Nakajima Miyuki

♫ Haru yo, Koi / Matsutōya Yumi

♫ Hana / Nakakōsuke

♫ Furenzu / Rebecca

♫ Kita no Gyoba / Kitajima Saburō

♫ Te wo Tsunagō / Ayaka

♫ Odoriko / Murashita Kōzō

♫ Ai no Katachi feat. HIDE (GReeeeN) / MISIA

INVITADOS

♫ Asu e Mukau Hito / Hanzaki Yoshiko

♫ Koi… Jōnen / Miyama Hiroshi

¿EN QUÉ CONSISTE?

NHK Nodojiman – NHK のど自慢, cuya traducción al español sería “orgulloso de mi voz” que cada domingo transmite la Nippon Hoso Kyokai (NHK) a nivel nacional por sus señales analógica, digital y radio.

La estructura del programa de concursos de canto que cada semana se traslada hacia una determinada ciudad nipona es sencilla. Los participantes eligen un tema musical y lo interpretan durante 1 minuto 30 segundos (aproximadamente) acompañados de una pista musical. En un ambiente contiguo al escenario, la producción del programa los califica.

Si la participación de determinado concursante reune las condiciones para clasificar, inmediatamente comunican a uno de los músicos que tiene la misión de hacer sonar una gran campana. Si es escucha una melodía significa que ha clasificado y si se escuchan dos campanadas significa que su participación terminó.

Otra de las características del NHK Nodojiman NHK のど自慢 consiste en que en cada edición de cuenta con dos conocidos cantantes que se encargan de alentar a los concursantes y al final del programa interpretan un tema musical como preámbulo de los resultados finales.

El ganador se hace acreedor a un gran trofeo mientras que aquél concursante que realice un gran esfuerzo se llevará

un pequeño reconocimiento.

EL DATO

NHK emite el programa al mundo entero. Consulte horario con su operador de cable.

A TENER EN CUENTA

En rōmaji, «NHKのど自慢» se escribe «NHK NodoJiman«. Desglosando cada parte:

– NHK: Es la abreviatura de Nippon Hōsō Kyōkai, que significa «Corporación de Radiodifusión de Japón».

– のど (Nodo): Traducido literalmente significa «garganta», pero en este contexto se utiliza para referirse a la voz o al canto.

– 自慢 (Jiman): Significa «orgullo» o «presumir».

Entonces, «NHK Nodojiman» se podría traducir como «El orgullo de la voz de NHK» o «Presumiendo la voz en NHK», refiriéndose a un programa en el que los participantes compiten cantando para demostrar quién tiene la mejor voz o interpretación.

