[entā] Nodojiman desde Fukui

TOKIO.- Hoy el popular concurso de canto NHK Nodojiman se emitirá desde la región de Hokuriku.

Detalles:

Día: domingo 12 de mayo

Hora: 12:15 p.m.

Lugar: Ōno (Fukui)

Invitados: Itsuki Hiroshi y Nakamura Mitsuko

Conducción: Ninomiya Naoki

Transmisión: NHK G / NHK+ (internet)

TEMAS A INTERPRETAR

1. Egao / Ikimono-gakari

2. 115-man Kiro no Film / Official Hige Dandism

3. Hoshi no Kakera o Sagashi ni Ikou Again / Fukumimi

4. Shinjidai / Ado

5. No ni Saku Hana no You ni / Gackt

6. Kawachi Otoko Bushi / Nakamura Mitsuko

7. Yokohama Tasogare / Itsuki Hiroshi

8. Rappa to Musume / Kasagi Shizuko

9. DAN DAN Kokoro Hikareteku / Field of View

10. Himawari / Ado

11. Shinjuku Eki kara / Matsuyama Masaru

12. Week! / Do As Infinity

13. Aldebaran / AI

14. Muhomatsu no Isshou/ Murata Hideo

15. Nada Sou Sou / Natsukawa Rimi

16. 2 Oku 4 Sen Man no Hitomi Exotic Japan / Go Hiromi

17. Ito / Nakajima Miyuki

18. Yume wo Kanaete Doraemon / mao

19. Story / AI

20. Furusato / Morning Musume

Invitados :

1. Hito Sorezore ni / Nakamura Mitsuko

2. Koshi no Miyako / Itsuki Hiroshi

¿EN QUÉ CONSISTE?

NHK Nodojiman – NHK のど自慢, cuya traducción al español sería “orgulloso de mi voz” que cada domingo transmite la Nippon Hoso Kyokai (NHK) a nivel nacional por sus señales analógica, digital y radio.

Empezó a transmitirse originalmente en radio el 1946. Cinco años después en la televisión.

La estructura del programa de concursos de canto que cada semana se traslada hacia una determinada ciudad nipona es sencilla. Los participantes eligen un tema musical y lo interpretan durante 1 minuto 30 segundos (aproximadamente) acompañados de una pista musical. En un ambiente contiguo al escenario, la producción del programa los califica.

Si la participación de determinado concursante reune las condiciones para clasificar, inmediatamente comunican a uno de los músicos que tiene la misión de hacer sonar una gran campana. Si es escucha una melodía significa que ha clasificado y si se escuchan dos campanadas significa que su participación terminó.

Otra de las características del NHK Nodojiman NHK のど自慢 consiste en que en cada edición de cuenta con dos conocidos cantantes que se encargan de alentar a los concursantes y al final del programa interpretan un tema musical como preámbulo de los resultados finales.

El ganador se hace acreedor a un gran trofeo mientras que aquél concursante que realice un gran esfuerzo se llevará un pequeño reconocimiento.

EL DATO

NHK emite el programa al mundo entero. Consulte horario con su operador de cable.

A TENER EN CUENTA

En rōmaji, «NHKのど自慢» se escribe «NHK NodoJiman«. Desglosando cada parte:

– NHK: Es la abreviatura de Nippon Hōsō Kyōkai, que significa «Corporación de Radiodifusión de Japón».

– のど (Nodo): Traducido literalmente significa «garganta», pero en este contexto se utiliza para referirse a la voz o al canto.

– 自慢 (Jiman): Significa «orgullo» o «presumir».

Entonces, «NHK Nodojiman» se podría traducir como «El orgullo de la voz de NHK» o «Presumiendo la voz en NHK», refiriéndose a un programa en el que los participantes compiten cantando para demostrar quién tiene la mejor voz o interpretación.

