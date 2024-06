[kinenbi] nama pasuta no hi

TOKIO.- Hoy viernes 7 de junio se celebra el Nama Pasuta No Hi「生パスタの日 」en el archipiélago nipón.

Esta conmemoración que tiene lugar el 7 y 8 de cada mes, fue establecida por la Federación Nacional de Cooperativas de Fabricantes de Fideos (全国製麺協同組合連合会, Zenmenren), cuya sede se encuentra en el barrio de Morishita, distrito de Koto-ku en Tokio.

La elección de las fechas se basa en un juego de palabras en japonés: «na (7) ma pa (8) sta» suena similar a «生パスタ» (pasta fresca).

El propósito principal de esta conmemoración es dar a conocer las cualidades y atractivos de la pasta fresca, como su sabor, textura y aroma, a un público más amplio.

Esta iniciativa fue reconocida y registrada oficialmente como una conmemoración por la Asociación de Días Conmemorativos de Japón en el año 2017.

Definición

La palabra «pasta» proviene del italiano y es equivalente al término japonés «麺類» (menrui), que se refiere a todos los tipos de fideos.

Incluye variedades como espaguetis, macarrones, penne, lasaña y raviolis. En Italia, existen aproximadamente 650 tipos diferentes de pasta, muchas de ellas específicas de distintas regiones, y cada año se introducen nuevas variedades.

Pasta Fresca vs. Pasta Seca

La pasta seca se produce mediante un proceso de deshidratación para garantizar su conservación a largo plazo.

En contraste, la pasta fresca no se somete a este proceso de secado, lo que permite que conserve mejor el sabor de los ingredientes.

Además, la pasta fresca se elabora con huevo, lo que le da una textura más firme y una mejor consistencia en comparación con la pasta seca, que generalmente solo se mezcla con agua.

EL DATO

Existen varias fechas conmemorativas relacionadas con diferentes tipos de fideos en Japón:

– Día de los Fideos (めんの日 / Men no hi): 11 de noviembre y el 11 de cada mes.

– Día del Udon (うどんの日 / Udon no hi): 2 de julio.

– Día del Soba de Okinawa (沖縄そばの日 / Okinawa soba no hi): 17 de octubre.

– Día del Kishimen (きしめんの日 / Kishimdn no hi) : 26 de octubre.

La frase «生パスタの日» en rōmaji es «Nama Pasuta no Hi».

Desglose:

1. 生 (Nama):

– Significado: crudo, fresco.

– Uso: Se utiliza para describir cosas que no han sido cocinadas o que están en su estado natural.

2. パスタ (Pasuta):

– Significado: pasta.

– Uso: Es la palabra japonesa para «pasta», tomada del italiano «pasta». Se refiere a los fideos de harina que se utilizan en la cocina italiana.

3. の (no):

– Significado: de.

– Uso: Es una partícula posesiva en japonés que conecta sustantivos. Indica que el primer sustantivo posee o está relacionado con el segundo.

4. 日 (Hi):

– Significado: día.

– Uso: Se utiliza para denotar un día específico o una fecha.

Traducción completa:

«Nama Pasuta no Hi» significa «Día de la Pasta Fresca».

KYŌ WA NAN NO HI

¿Qué ocurrió un día como hoy?

1. 2009 (Heisei 21)

– El pianista japonés Tsujii Nobuyuki, quien es completamente ciego, ganó el prestigioso Concurso Internacional de Piano Van Cliburn.

2. 2001 (Heisei 13)

– La Cámara de Representantes de Japón adoptó por unanimidad una resolución sobre el problema de la enfermedad de Hansen (lepra). En esta resolución, expresaron arrepentimiento y disculpas por las violaciones de derechos humanos cometidas contra los pacientes y ex-pacientes de esta enfermedad.

3. 1994 (Heisei 6)

– Habu Yoshiharu, de 23 años, derrotó a Yonenaga Kunio, convirtiéndose en el nuevo maestro de shogi. Fue la segunda persona más joven en alcanzar este título, después de Tanigawa Koji, quien lo logró a los 21 años.

5. 1893 (Meiji 26)

– Fukushima Yasumasa regresó a Japón después de realizar una travesía en solitario a través de Siberia.

