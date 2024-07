[uinburudon] Osaka Naomi en segunda ronda

LONDRES.- La tenista nipona Osaka Naomi tuvo un regreso triunfal al torneo de Wimbledon luego de cinco años.

La ex número uno del mundo, que no cuenta con patrocinador principal, derrotó a la francesa Diane Parry, clasificada en el puesto 53 del mundo, en el All England Club, ubicado en las afueras de Londres.

Osaka, quien es cuatro veces campeona de Grand Slam, tuvo que esforzarse al máximo para superar a su oponente.

Durante el tercer set, estuvo en desventaja en dos ocasiones, pero logró remontar para tomar una ventaja de 5-4. Parry cometió una doble falta en el punto decisivo, lo que le otorgó la victoria a Osaka.

Detalles del Partido

Duración: 1 hora y 32 minutos

1 hora y 32 minutos Primera participación desde: 2019

2019 Rival: Diane Parry, clasificada en el puesto 53 del mundo

Diane Parry, clasificada en el puesto 53 del mundo Resultado: 6-1, 1-6, 6-4

Declaraciones de Osaka

La nipona expresó sus emociones tras el partido:

«Se siente como un sueño» volver a jugar en el torneo de césped.

Admitió que el partido tuvo momentos de mucho estrés: «Mi corazón estaba acelerado, pero siento que estos son el tipo de partidos que necesitas jugar para aclimatarte al torneo.»

Regreso y Futuro

Regreso: Osaka volvió a la competición en enero tras una pausa por maternidad.

Osaka volvió a la competición en enero tras una pausa por maternidad. Fecha significativa: Su victoria llega un día antes del primer cumpleaños de su hija.

Su victoria llega un día antes del primer cumpleaños de su hija. Próximo enfrentamiento: Se enfrentará a Emma Navarro de Estados Unidos, la sembrada número 19, en la segunda ronda.

EL DATO

La nipona Hibino Nao fue eliminada en su enfrentamiento contra la belga Elise Mertens. Ganó el primer set 6-2, pero luego perdió los dos siguientes con marcadores de 2-6 y 4-6.

