[kinenbi] Kōkagaku sumoggu no hi

TOKIO.- Hoy jueves 18 de julio se conmemora el Kōkagaku sumoggu no hi 「光化学スモッグの日 」en el archipiélago nipón.

En 1970, se registró por primera vez el fenómeno del «smog fotoquímico» en el país.

Este evento ocurrió en el distrito de Suginami, Tokio, y tuvo un impacto significativo en la salud pública y la política ambiental.

En esa fecha, mientras los estudiantes de la escuela secundaria y preparatoria Tokyo Rissho estaban en una clase de educación física al aire libre, comenzaron a experimentar síntomas repentinos como dolor ocular y de cabeza, lo que provocó que 43 de ellos fueran trasladados al hospital.

Además, muchas personas en toda la región de Tokio reportaron dolores en los ojos y la garganta.

El Instituto de Investigación de Contaminación de Tokio atribuyó este fenómeno a la transformación de óxidos de nitrógeno (NOx) y hidrocarburos (HC) presentes en los gases de escape de los vehículos, que al interactuar con la radiación ultravioleta del sol, se convirtieron en sustancias tóxicas, resultando en el smog fotoquímico.

Este evento marcó un punto de inflexión, llevando a la implementación de regulaciones más estrictas sobre las emisiones de los vehículos y a la emisión de alertas de smog fotoquímico en días soleados.

Es importante señalar que, incluso antes de este incidente, ya se habían observado daños en cultivos agrícolas en regiones como Kinki, Shikoku y Kanto, atribuibles al smog fotoquímico.

El término «smog» es una combinación de «smoke» (humo) y «fog» (niebla), refiriéndose a una reducción de la visibilidad causada por la presencia de contaminantes en el aire.

EL DATO

Este día recuerda la importancia de la vigilancia ambiental y la necesidad de políticas efectivas para proteger la salud pública y el medio ambiente.

KINENBI

Hoy también se celebra o conmemora

Neruson Mandera kokusai dē (ネルソン・マンデラ国際デー):

Celebrado en honor al legado de Nelson Mandela, promoviendo la paz, la justicia social y la lucha contra la pobreza. Se conmemora su contribución a la humanidad y se anima a realizar acciones comunitarias y voluntariado.

Kanaderu Chikara no hi (カナデルチカラの日):

Celebración que destaca la importancia de la fuerza colectiva y la cooperación en la sociedad, promoviendo el trabajo en equipo y la unidad para alcanzar objetivos comunes.

Mīrukitto (Kit Oisix) no hi (ミールキット(Kit Oisix)の日):

Se celebra la conveniencia y beneficios de los kits de comidas, especialmente el Kit Oisix, que facilita la preparación de comidas saludables y deliciosas en casa.

Bōhan no hi (防犯の日):

Enfocado en promover prácticas de seguridad y prevención del crimen. Se alienta a la comunidad a ser proactiva en la protección de sus hogares y vecindarios.

Mori no tamago no hi (「森のたまご」の日):

Celebración del producto conocido como «Huevo del Bosque», destacando su calidad y beneficios nutricionales. Esta fecha busca promover su consumo y valor en la dieta diaria.

