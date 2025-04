[gaikokujin] extranjera detenida en Kioto

TOKIO.- El pasado miércoles 2de abril, en la ciudad de Kioto, una turista extranjera fue arrestada por entrar sin permiso a un templo budista llamado Atago Nenbutsu-ji (愛宕念仏寺), que ese día estaba cerrado al público.

¿Quién fue arrestada y por qué?

La persona arrestada se llama Ye Wanfeng (叶晩楓), tiene 28 años y es ciudadana china.

La policía sospecha que entró ilegalmente al templo, lo que en Japón se considera un delito llamado “intrusión en propiedad ajena” (建造物侵入).

¿Qué hizo exactamente?

•El 2 de abril, hacia las 3:30 de la tarde, Ye Wanfeng saltó una valla o una pared de piedra para entrar al templo.

•Aunque el templo estaba cerrado ese día, la mujer quería hacer turismo y tomar fotos, así que decidió entrar por su cuenta.

¿Qué dijo la sospechosa a la policía?

Cuando la policía la interrogó, ella admitió su error y dijo:

“Sabía que el templo estaba cerrado. Sabía que estaba mal, pero igual entré sin permiso.”

Esto demuestra que sabía que lo que hacía estaba mal, pero aun así lo hizo.

¿Estaba sola?

No. El templo también confirmó que otra persona que iba con ella también entró sin permiso.

La policía está ahora buscando a esa otra persona.

Desde fines del 2024, los ciudadanos de China no precisan de visado para realizar visitas con fines turísticos por un máximo de 90 días en territorio japonés.

¿Por qué es tan importante este templo?

El templo Atago Nenbutsu-ji es muy especial porque:

•Tiene unas 1,200 estatuas de piedra de budas llamados “rakan”, que fueron hechas por los propios visitantes como ofrenda espiritual.

•Es un lugar sagrado y tranquilo, muy visitado por turistas japoneses y extranjeros, especialmente para rezar o contemplar el lugar con respeto.

¿Ya habían tenido problemas antes?

Sí. El templo ya ha tenido problemas con turistas que entran sin permiso, por eso colocaron plantas y barreras para tratar de evitar estas entradas ilegales.

¿Qué dijo el monje del templo?

El jefe del templo, llamado Nishimura Kōei (西村公栄), expresó su molestia y tristeza. Dijo:

“Entrar sin permiso no se puede permitir. Esto ya no es solo un problema de mala educación. Quiero que la gente venga con una actitud sagrada a rezar, no solo a sacar fotos.”

Marco legal

¿Qué dice la ley japonesa sobre entrar sin permiso a un lugar cerrado?

En Japón, este tipo de comportamiento se considera un delito penal llamado:

建造物侵入(けんぞうぶつしんにゅう / Kenzōbutsu shinnyū)= “Intrusión en una propiedad (edificio o estructura) sin autorización”.

¿Dónde aparece esto en la ley?

Este delito está regulado por el:

Artículo 130 del Código Penal de Japón(刑法 第130条)

Este artículo dice algo así como:

“Quien entre sin permiso en la casa, edificio, oficina u otro lugar de otro, con la intención de cometer un acto ilegal, o quien permanezca allí sin permiso después de ser advertido de salir, será castigado.”

¿Cuál es la pena o castigo?

La ley establece que, si alguien comete este delito, puede recibir:

•Hasta 3 años de prisión, o

•Una multa de hasta 100,000 yenes (unos 600 dólares o 550 euros, aproximadamente).

¿Y si es un turista extranjero?

Si una persona extranjera comete este delito en Japón, también se le aplica la ley penal japonesa, igual que a un ciudadano japonés.

Pero además, dependiendo del caso, puede enfrentar consecuencias migratorias como:

•Ser detenido por inmigración.

•Ser deportado (obligado a salir del país).

•Tener prohibido volver a Japón por varios años.

¿Por qué Japón se toma esto tan en serio?

1.Respeto por la propiedad privada:

En la cultura japonesa, entrar a un lugar sin permiso es considerado una falta grave de respeto, no solo un acto ilegal.

2.Protección de lugares sagrados:

Los templos, santuarios y cementerios en Japón son lugares sagrados. No son parques turísticos comunes. Entrar sin permiso es visto como una falta contra lo espiritual y lo religioso.

3.Ejemplo para otros turistas:

Japón quiere que todos los visitantes comprendan que deben respetar las reglas locales, y esto sirve también como advertencia para evitar futuros incidentes.

¿Entonces qué debió hacer la turista?

•Respetar el cartel o la puerta cerrada del templo.

•Si el lugar estaba cerrado, no intentar entrar por la fuerza.

•Consultar horarios oficiales o preguntar en oficinas de turismo cercanas.

¿Por qué es importante esta noticia?

Porque nos muestra que:

•En Japón, incluso si un lugar turístico parece “abierto”, entrar sin permiso es un delito.

•El respeto por los lugares sagrados es fundamental, especialmente en la cultura japonesa.

•Las personas deben recordar que el turismo no da derecho a ignorar normas.

