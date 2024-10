[hekkon hōkoku] Hiro y Yamamoto Maika

Entre las imágenes compartidas, se destacan varias fotos de la pareja en diferentes atuendos, desde chaquetas de cuero y vestidos negros hasta conjuntos casuales en denim.

Las fotos, donde se los ve abrazados y muy cariñosos, recibieron una oleada de comentarios positivos en redes, destacando lo bien que lucen juntos y la ternura de sus gestos naturales.

Hiro, además de ser el vocalista de MY FIRST STORY, proviene de una familia influyente en el mundo de la música. Es hijo del famoso cantante Mori Shinichi y la icónica cantante Mori Masako, y hermano de Taka, el vocalista de la reconocida banda ONE OK ROCK. Hiro debutó en 2012 con MY FIRST STORY y ha sido parte fundamental del crecimiento y éxito de la banda en la escena del rock japonés.

Por otro lado, Yamamoto Maika, nacida el 13 de octubre de 1997 en la prefectura de Tottori, comenzó su carrera en el mundo del entretenimiento después de ser descubierta por su aparición en la revista Tottori Bishoujo Zukan. En 2011, debutó como la 14ª chica de Mitsui Rehouse en comerciales, y más tarde ese año, hizo su debut actoral en el drama Soredemo, Ikite Yuku. Su carrera ha seguido en ascenso con participaciones en dramas y películas populares como Kyou kara Ore wa!! y Ninja ni Kekkon wa Muzukashii en 2023.

La noticia de su matrimonio ha sido muy comentada en las redes sociales, con los fans celebrando la unión de estas dos figuras públicas, quienes han compartido su felicidad a través de imágenes llenas de amor y estilo.