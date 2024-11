[kinenbi] midori no obasan no hi

TOKIO.- Hoy martes 19 de noviembre se celebra el “midori no obasan no hi – 緑のおばさんの日“ en el archipiélago nipón.

Conmemora el inicio en 1959 de un programa en Tokio para proteger a los niños en edad escolar de accidentes de tráfico mediante el trabajo de las llamadas “Señoras Verdes” (緑のおばさん, Midori no Obasan).

Origen del nombre

El apodo “midori no obasan – 緑のおばさん” proviene del uniforme y sombrero de color verde que portaban estas trabajadoras, verde siendo un color asociado a la seguridad vial.

Estas mujeres tenían como labor principal asistir a los niños en cruces peligrosos y garantizar su seguridad al ir y volver de la escuela.

Detalles de la iniciativa

•Inicio del programa: Tokio, 1959.

•Horario: Dos horas en la mañana y tres horas en la tarde.

•Pago diario: 315 yenes.

•Expansión: El sistema se adoptó en todo Japón a partir de 1961.

•Formalización: En 1965, las trabajadoras se convirtieron en empleadas oficiales del gobierno de Tokio.

Contexto histórico

El programa surgió en el Japón de la posguerra, un periodo marcado por la reconstrucción económica y social.

En este contexto, se buscó ofrecer empleo a mujeres viudas o en situaciones vulnerables, en un momento en que las oportunidades laborales para mujeres eran limitadas.

Por ello, la creación del rol de Midori no Obasan no solo respondió a la necesidad de seguridad vial, sino también a una estrategia de inclusión laboral.

Evolución y debate actual

Con el paso del tiempo, el papel de las Señoras Verdes ha enfrentado desafíos, incluyendo la reducción de personal y cambios en los sistemas de seguridad vial.

En años recientes, la necesidad de mantener o descontinuar este sistema ha sido tema de debate.

Algunos abogan por su modernización o integración con tecnologías, mientras que otros destacan su valor como símbolo de comunidad y seguridad.

EL DATO

Este día no solo rememora el inicio del programa, sino también la importancia de garantizar la seguridad infantil y la inclusión laboral en la sociedad japonesa.

