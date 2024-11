[kōhaku] los protagonistas

TOKIO.- El 19 de noviembre de 2024, se anunciaron los artistas que participarán en la 75ª edición del NHK Kōhaku Uta Gassen, el famoso programa musical que se emite cada Nochevieja en el archipiélago nipón.

Este evento, que es una tradición desde 1951, reúne a artistas de los equipos Aka Gumi – 紅組 (rojo) y Shiro Gumi – 白組 (blanco) en una competencia amistosa que simboliza la celebración del cierre del año.

El Kōhaku Uta Gassen no es solo un programa musical; es un reflejo del panorama cultural y musical del Japón, con la participación de artistas populares y emergentes.

También sirve como un momento de unión nacional para cerrar el año, y su audiencia suele superar los millones tanto en Japón como entre la diáspora japonesa.

Artistas Debutantes:

Este año destaca la inclusión de 10 grupos y solistas que debutan en el escenario de este prestigioso programa.

A continuación, se presenta un resumen de los artistas debutantes y sus logros destacados:

ILLIT (K-POP)

Integrantes: Grupo femenino de cinco miembros, incluyendo dos japonesas: Mocha e Iroha.

Grupo femenino de cinco miembros, incluyendo dos japonesas: Mocha e Iroha. Logros: Debut en marzo de 2024 con el miniálbum Super Real Me. Su canción principal, Magnetic, alcanzó 1,000 millones de reproducciones más rápido que la mayoría de las canciones K-POP, igualando a Dynamite de BTS. Considerada un hito para el género. Web oficial: https://illit-official.jp/



Omoinotake (Piano Trio Japonés)

Origen: Trío proveniente de Matsue, Shimane.

Trío proveniente de Matsue, Shimane. Éxitos recientes: La canción 幾億光年 (Ikuoku Kounen), tema de un drama de 2024, se mantuvo en el top 20 de Billboard Japan Hot 100 por 40 semanas consecutivas. Superó 1 millón de reproducciones acumuladas en plataformas, destacando como la segunda más reproducida del año. Web oficial: https://omoinotake.com/



Creepy Nuts (Hip-hop)

Formación: Duo compuesto por el rapero R-Shitei y el DJ Matsunaga.

Duo compuesto por el rapero R-Shitei y el DJ Matsunaga. Impacto: Su sencillo Bling-Bang-Bang-Born dominó 13 rankings de Billboard Japón, incluido el Global Japan Songs Excl. Japan. Próxima presentación en el Tokyo Dome en 2024. Conectaron con una audiencia global a través de plataformas de streaming. Web oficial: https://creepynuts.com/



こっちのけんと (Kotchi no Kento)

Perfil: Cantautor y creador multimedia de Osaka.

Cantautor y creador multimedia de Osaka. Canción viral: はいよろこんで (Hai Yorokonde), famosa por su enfoque creativo que combina un video estilo anime retro y retos de baile en redes sociales. Top 5 en el Global Japan Songs Excl. Japan.

Conexión familiar: Hermano de los actores Masaki Suda y Arata Sugao.

Web oficial: https://blowout.co.jp/works/122/

Da-iCE (Pop / Dance)

Trayectoria: Celebran más de 10 años en la industria musical. Canción I Wonder alcanzó 1 millón de reproducciones más rápido que sus trabajos previos. Éxitos pasados como CITRUS y スターマイン (Starmine) siguen siendo populares en plataformas como TikTok. Web oficial: https://da-ice.jp/



tuki. (TikTok)

Revelación juvenil: Cantante y compositora de 16 años.

Cantante y compositora de 16 años. Canción debut: 晩餐歌 (Bansanka), lanzada en 2023, se convirtió en un éxito a nivel nacional e internacional. A los 16 años, es la artista solista más joven en alcanzar 3 millones de reproducciones acumuladas. Web oficial: https://tuki-official.net/



TOMORROW X TOGETHER (TXT)

Reconocimiento global: Primer lugar en Billboard 200 con su álbum The Name Chapter: TEMPTATION. Lideraron listas japonesas con todos sus lanzamientos recientes. Inauguraron su gira en el Tokyo Dome. Web oficial: https://txt-official.jp/



Number_i (Pop Japonés)

Integrantes: Hirano Sho, Jinguji Yuta y Kishi Yuta.

Hirano Sho, Jinguji Yuta y Kishi Yuta. Logros recientes: GOAT alcanzó el primer lugar en Japan Hot 100 tras su lanzamiento en enero de 2024. Participaron en Coachella como parte de 88Rising Futures. Web oficial: https://tobe-official.jp/artists/number_i



新浜レオン (Niihama Leon)

Género: Enka moderno.

Enka moderno. Canción destacada: 全てあげよう (Subete Ageyou), escrita por Tokoro George y producida por Noritake Kinashi. Número uno en las listas de enka de SoundScan Japan durante 2024.



ME

(Pop Femenino)

Origen: Ganadoras del programa de talentos Produce 101 Japan The Girls.

Ganadoras del programa de talentos Produce 101 Japan The Girls. Ventas récord: MIRAI, su sencillo debut, vendió más de 263,000 copias, encabezando el Top Singles Sales. Hi-Five se convirtió en su primer sencillo en liderar múltiples categorías. Web oficial: https://me-i.jp/



Participantes

AKA GUMI – 紅組 (Equipo Rojo)

– Aiko (15)

– Aimyon (6)

– ILLIT (Debuta)

– Ishikawa Sayuri (47)

– Iruka (2)

– HY (3)

– Sakamoto Fuyumi (36)

– Sakurazaka46 (4)

– Shiina Ringo (9)

– Superfly (8)

– Takahashi Mariko (6)

– tuki. (Hatsu)

– Tendo Yoshimi (29)

– TWICE (5)

– Nogizaka46 (10)

– ME:I (Debuta)

– MISIA (9)

– Mizumori Kaori (22)

– Ryokuoushoku Shakai (3)

– LE SSERAFIM (3)

SHIRO GUMI -白組 (Equipo Blanco)

– Omoinotake (Debuta)

– Creepy Nuts (Debuta)

– GLAY (4)

– Gō Hiromi (37)

– Kocchi no Kento (Debuta)

– THE ALFEE (2)

– JO1 (3)

– Junretsu (7)

– Da-iCE (Debuta)

– TOMORROW X TOGETHER (Debuta)

– Number_i (Debuta)

– Nihama Reon (Debuta)

– Vaundy (2)

– BE:FIRST (3)

– Fukuyama Masaharu (17)

– Fujii Kaze (3)

– Hoshino Gen (10)

– Mrs. GREEN APPLE (2)

– Minami Kōsetsu (6)

– Miyama Hiroshi (10)

– Yamauchi Keisuke (10)

Durante la conferencia de prensa en el NHK Hall, cada uno de los debutantes expresó su emoción y entusiasmo por participar en un evento tan emblemático. La mezcla de artistas nuevos y veteranos asegura una edición variada y emocionante.

Sin ex Johnnys

En octubre, NHK anunció que permitiría solicitudes de participación a talentos de «STARTO ENTERTAINMENT», la nueva agencia que asumió las actividades de gestión del antiguo Johnny & Associates.

Sin embargo, hoy no incluyó a los talentos de referida agencia en la programación de la 75ª edición del NHK Kōhaku Uta Gassen.

Esto indica una posible pausa o reconsideración por parte de NHK respecto a la colaboración con artistas vinculados a la controversial transición de Johnny & Associates, posiblemente debido a las repercusiones del escándalo de abuso sexual que rodea al antiguo presidente de la agencia, Johnny Kitagawa.

Aunque STARTO ENTERTAINMENT busca distanciarse de dicha controversia, parece que los medios como NHK están adoptando un enfoque cauteloso, posiblemente por la sensibilidad del tema ante la opinión pública.

Este movimiento podría tener implicaciones significativas para la carrera de los artistas involucrados, así como para el futuro de la nueva agencia en la industria del entretenimiento japonés.

Presentadores:

Por primera vez en la historia del evento, los protagonistas de las telenovelas matutinas de NHK del año (anterior y actual) estarán presentes como presentadores.

– Ariyoshi Hiroiki: conocido comediante y presentador de televisión, quien repite como anfitrión por segundo año consecutivo.

– Hashimoto Kanna, actriz y modelo ampliamente popular.

– Itō Sairi: actriz destacada por su participación en dramas de NHK.

– Suzuki Nahoko: reconocida locutora de NHK.

Detalles: https://noticiasnippon.jp/2024/10/11/kohaku-los-presentadores/

Detalles clave:

– Fecha y horario del evento: 31 de diciembre de 2024, de 7:20 p.m. a 11:45 p.m. (hora local de Japón).

– Canales de transmisión: NHK General, BSP4K, BS8K, Radio 1, y la plataforma en línea NHK Plus. (Habrá interrupciones para boletines de noticias).

EL DATO

El Aka Gumi – 紅組 (rojo) ganó la edición anterior, acumulando 34 victorias en total, mientras que el y Shiro Gumi – 白組 (blanco) tiene 40 victorias.

