[mainakādo] emisión exprés del documento

TOKIO.- Desde el 2 de diciembre se comenzará a implementar un sistema de emisión y entrega exprés de la tarjeta My Number, reduciendo el tiempo necesario para recibirla de los tradicionales 1-2 meses a menos de una semana.

Este cambio busca facilitar la transición hacia el uso generalizado de la My Number como tarjeta de seguro de salud (“マイナ保険証”, My Hoken-sho), y responde a la necesidad de proporcionar un acceso rápido a la tarjeta en casos urgentes como pérdida o robo.

Características principales del sistema exprés:

1. Usuarios elegibles:

– Personas que hayan perdido o extraviado su tarjeta My Number.

– Bebés menores de 1 año.

– Personas que han ingresado a Japón tras vivir en el extranjero.

2. Capacidad de producción:

– Hasta 10,000 tarjetas al día.

3. Proceso de solicitud y entrega:

– Los solicitantes deben acudir a las oficinas municipales para realizar el procedimiento de verificación de identidad.

– La tarjeta se puede recibir por correo postal o directamente en las oficinas municipales.

4. Costos adicionales:

– El costo del proceso exprés para reponer una tarjeta perdida es de 2,000 yenes (sin el certificado electrónico integrado cuesta 1,800 yenes), en comparación con los 1,000 yenes del trámite ordinario.

5. Exclusiones:

– Las renovaciones estándar, disponibles tres meses antes de la fecha de vencimiento de la tarjeta.

– Casos en los que la tarjeta ha expirado y no se renueva dentro del plazo correspondiente.

Cobertura médica durante la transición:

Aunque la emisión de nuevos seguros de salud tradicionales fue suspendida el 2 de diciembre los usuarios podrán continuar utilizando su seguro actual durante un período máximo de 1 año. Además:

– Si se pierde la My Number Card, los usuarios podrán recibir atención médica utilizando el antiguo seguro hasta que la tarjeta sea reemplazada.

– En caso de que la tarjeta My Number o su certificado electrónico (válido por 5 años) no se renueve a tiempo, se emitirá automáticamente un documento de verificación de elegibilidad para garantizar el acceso a servicios médicos.

Antecedentes y contexto:

La tarjeta My Number se introdujo en 2016 y ahora, tras casi una década, las primeras tarjetas están comenzando a acercarse a sus fechas de vencimiento.

A partir de 2026, muchas tarjetas deberán renovarse. Para evitar interrupciones en su uso, el Ministerio del Interior y Comunicaciones enviará notificaciones de renovación 2-3 meses antes del vencimiento.

Objetivos de la medida:

1. Facilitar el acceso a los servicios médicos en el marco del sistema de salud japonés.

2. Promover el uso generalizado de la My Number Card como un documento único para múltiples funciones administrativas.

3. Aumentar la seguridad y la rapidez en los procesos administrativos mediante la digitalización.

Este esfuerzo refleja la apuesta del gobierno japonés por la modernización de sus sistemas administrativos y la mejora de la experiencia de los ciudadanos en el acceso a servicios esenciales.

